Hace pocas semanas Antonio Briseño hizo sus maletas para irse de Chivas para convertirse enn nuevo jugador de Toluca para el Clausura 2025. El exjugador del Guadalajara recordó su debut con Atlas, pero dejó mensaje al Rebaño Sagrado al marcar que nunca se sintió identificado con el conjunto rojinegro.

No hay dudas de que el Pollo era un jugador temperamental que jugaba siempre al límite con cada una de sus barridas. Su paso por el Rebaño Sagrado no es recordado de la mejor manera debido a que fue responsable en la derrota frente a Tigres por el Clausura 2023 y en la reciente eliminación ante los Zorros por el Play-in de la Liguilla del Apertura 2024.

Antonio Briseño ahora es jugador de Toluca y en cada entrevista que da no pierde la oportunidad de hablar sobre Chivas. En la última semana mantuvo diálogos en el podcast el RePortero de Yosgart Gutiérrez en el que explicó lo que fue su paso por Atlas, club en el que se formó.

Pollo Briseño habló de su paso por Atlas. (Foto: IMAGO7)

“Yo salí de Atlas y me dieron el beneficio de la duda y por eso soy Chivas por convicción. Amo Chivas por cómo me trató el dueño y la afición”, recordó el Pollo cuando llegó al Guadalajara tras su paso por Clube Desportivo Feirense de la Liga de Portugal.

Y agregó: “Nunca me identifiqué, porque uno, me putar** todo el tiempo, querían que a los 17 años yo fuera el Rafa Márquez; me metieron una cagad* en Copa, me putea**; me tiraron ‘hate’ con lo de ‘Ponchito’ se quedó y yo me fui, porque me obligaron, y me tiran mier**. Fue el equipo que me abrió la puerta, pero se le pagó con lana”.

Pollo Briseño defendió a Chicharito Hernández

Como decíamos Pollo Briseño aprovecha cada oportunidad para hablar de Chivas y en diálogos con La Última Palabra defendió a Chicharito Hernández. “Javier nos dio mucho liderazgo, estuvo en el grupo y estuvo presente… Ha tenido mala suerte en lo que no ha podido estar completamente con nosotros. Son cosas que pasan, pero más allá de eso, si aporta mucho”, expresó.

Y agregó: “Él está comprometido con el grupo y creo que al final de cuentas va a dar mucho y va a dar goles en Chivas, no tengo dudas. Sigue marcando diferencia, sigue teniendo potencia y va a seguir aportando. Va a ayudar muchísimo en Chivas”.