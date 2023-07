Chivas se encuentra plenamente concentrado sobre lo que sucede en el mercado de pases de verano a la espera de la llegada de un nueve. Por otro lado, finalmente se hace oficial la postura de Cruz Azul con el Tepa González luego de ardua negociaciones.

A lo largo del últimos mes la escuadra Rojiblanca estuvo en boca de todos por el libro de pases que ha llevado adelante ya sea con sondeo o compras. Una de las bombas se dio al repatrear a Erick Gutiérrez, mientras que sorprendió a más de uno al preguntar por Hirving Lozano.

Por otro lado, el puesto a reforzar en Chivas es el centro delantero y más en un club al que le cuesta caro los jugadores debido a que tienen que ser mexicanos. A pesar de esto, Fernando Hierro y su equipo le han querido buscar acomodo al Tepa González quien no convence a Veljko Paunovic.

Tepa González se queda en Chivas. (Foto: Imago)

Debido a esto, Cruz Azul se interesó en él por un año préstamo, pero el Rebaño Sagrado quería venderlo por lo que no se llegó a ningún acuerdo, según lo informado por Fernando Esquivel. “Cruz Azul deja las negociaciones con Chivas por ‘Tepa’ González. Finalmente, Cruz Azul se mantuvo firme en el préstamo. Chivas en venta. No llegaron a un acuerdo. No llega a Cruz Azul”, tuitéo.

¿Cuándo se vuelve a presentar Chivas en el Apertura 2023?

Tras comenzar con el pie derecho ante León, Chivas vuelve a presentarse el próximo sábado a las 18:00 en el Estadio Akron. El rival será Alético de San Luis, quienes vienen de empatar ante Rayados de Monterrey de local.