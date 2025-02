EX CHIVAS

En este Clausura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara están apostando por una buena cantidad de jugadores que vienen de destacar en la coronación del Tapatío durante el semestre pasado. Esto no fue así hace un año atrás, cuando el Filial también se consagró campeón de la Liga de Expansión, pero varios jugadores de ese equipo no tuvieron la oportunidad de demostrar con el primer equipo.

El mediocampista Alejandro Organista fue uno de los pilares en el Tapatío en ese torneo. Con visión de juego y buena calidad técnica, el canterano era el organizador del juego en el centro del campo y muchos aficionados reclamaban por su oportunidad con el primer equipo, pues consideraban que podía aportar algo interesante a la plantilla rojiblanca.

Organista llegó a ser convocado por Fernando Gago en el primer semestre de 2024 y hasta integró la banca en algunos encuentros, pero finalmente no fue utilizado. Hacia mitad de año y luego de haber ganado títulos con el Tapatío, no fue contemplado para Chivas y eligió no renovar su contrato. Su destino fue Leones Negros en la Liga de Expansión MX.

Alejandro Organista brilla con Leones Negros

A sus 24 años, Alejandro Organista ya no es más aquella joven promesa del Guadalajara que destacaba en Fuerzas Básicas. Ahora luce más experimentado y dispuesto a progresar en su carrera lejos del Rebaño. Y de momento lo logra: en 2024 fue el máximo asistidor en toda la Liga de Expansión, pues registró cuatro con el Tapatío en el primer semestre y otras seis con Leones Negros en la segunda mitad del año.

Organista destaca con Leones Negros (Imago7)

En el presente certamen, U de G. marcha como líder del Clausura 2025 y Organista ha sido clave para ello, pues fue titular en los cinco partidos, con un saldo de cuatro victorias y un empate. En la última presentación frente a Correcaminos, se lució con un exquisito penalti al estilo Panenka, pinchando sutilmente el balón.

El paso de Organista por Chivas

Alejandro Organista fue convocado en algunos partidos del Clausura 2024, con Gago como entrenador, pero no llegó a debutar (Imago7)

Organista fue campeón también con el Sub-20 de Chivas y en 2019 tuvo su debut profesional con el Rebaño Sagrado. Primero fue José Saturnino Cardozo quien lo utilizó en dos partidos de Copa MX y luego entrenadores como Víctor Vucetich y Ricardo Cadena lo ingresaron para los minutos finales de otros dos juegos.

Los cinco ex Chivas que lideran con Leones Negros

Además de Organista, la plantilla de U. de G. cuenta con otros cuatro futbolistas de pasado rojiblanco. Estos son Sergio Aguayo, Édson Torres, Adrián Villalobos y el más reconocido, Carlos Fierro. Con esa fuerte presencia de exjugadores del Rebaño, Leones Negros marcha actualmente como líder de la Liga de Expanasión MX.