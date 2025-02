El mercado de pases de Chivas no se destacó tanto por el tipo de jugadores que llegaron, sino que por la gran limpia que se llevó adelante. Pável Pérez fue una de las víctimas de la gran cantidad de salidas que tuvo el Rebaño Sagrado tras no haber rendido. Sin embargo, en Necaxa brilla y Nicolás Larcamón expuso al Guadalajara al explicar por qué en su nueva posición no para de lucirse.

A lo largo de los últimos años el Guadalajara se ha destacado por dejar ir a jugadores que no rendían en el equipo, pero que llegan a nuevos destinos explotan. Tal es el caso de Alexis Vega, quién es clave en Toluca, o Cristian Calderón, jugador importante en el tricampeonato de América.

En lo que va del Clausura 2025 comienzan a aparecer nuevos jugadores con pasado en Chivas que se destacan en otros clubes de la Liga MX. Uno de ellos es Pável Pérez quien lo hace de la mejor manera siempre que ve acción en el Necaxa de Nicolás Larcamón como ayer ante Atlas.

El entrenador argentino expuso al Rebaño Sagrado debido a que utiliza a la Chata debajo del centroatacante. A su vez, ayer en conferencia de prensa el técnico de los Rayos resaltó las grandes virtudes del exjugador del Guadalajara.

“Lo identificó como un jugador de carril central. Tiene muy buenos controles ofensivos, esa capacidad de perfilarse entre las líneas y, con un control, atacar a esa última línea“, resaltó ayer luego de que hayan goleado por 4-0 a Atlas en el adelanto de la jornada nueve del Clausura 2025.

¿Cómo jugaba Pável Pérez en Chivas?

Cabe destacar que Pável Pérez en Chivas jugaba como extremo y poco pudo hacer para marcar la diferencia. A lo largo de su estadía en Verde Valle la Chata disputó 79 partidos y anotó cinco goles en 2889 minutos de juego.