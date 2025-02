Chivas se prepara para el juego contra Pachuca por la jornada siete del Clausura 2025 de la Liga MX en el Estadio Akron. Por otro lado, de lo sucedido en Toluca se sigue hablando debido a que no queda clara la explicación que dio la Comisión de Arbitraje en relación a lo sucedido con el gol anulado a Alan Pulido.

Por este motivo Amaury Vergara fue noticia debido a que habría enviado una carta a la liga para que les entreguen la totalidad de los audios y videos del VAR del encuentro contra los Diablos Rojos. A su vez, en medio de lo sucedido con la polémica frente a los escarlatas dan a conocer que José Juan Macías podría salir del equipo.

Chivas pide audios del VAR del partido ante Toluca

Amaury Vergara contra la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

Parece que en la Liga MX estalló una bomba debido a que Chivas dio un golpe en la mesa y hasta América, con Televisa de por medio, los apoya. La explicación de lo sucedido con el gol de Alan Pulido levantó una serie de polémica al punto de que en Línea de 4 Marc Crosas denunció que regrabaron los audios del VAR.

Los comentarios del exjugador de Cruz Azul y Felipe Ramos Rizo parecen que calaron hondo en Amaury Vergara debido a que con su puño y letra firmó una carta en la que exige los videos y audios completos del VAR según lo informado por David Medrano.

Chivas definió el futuro de Óscar García Junyent

Óscar García se queda hasta el final del Clausura 2025. (Foto: IMAGO7)

El Rebaño Sagrado tuvo un inicio de campeonato para el olvido debido a que no solo no sumó los puntos esperados, sino que igualó encuentros ante rivales inferiores como Querétaro. En medio de este panorama se sabe muy bien que en marzo Chivas tendrá triple Clásico Nacional ante América, por lo que destapan por qué no corre riesgo Óscar García Junyent en el equipo porque están a gusto con el trabajo que viene haciendo con los jóvenes y que pase lo que pase sigue hasta el final del Clausura 2025.

José Juan Macías entrena en Chivas y podría llegar a Europa

El calvario de José Juan Macías.

En el día de ayer se dio a conocer que Chivas le dio el visto bueno a José Juan Macías para que se recupere en Verde Valle, pero descartan que se le dé una nueva oportunidad en el equipo. En medio de este contexto dieron a conocer que el exatacante rojiblanco podría jugar en Europa debido a que le llegó una oferta para jugar en la Segunda División de Alemania.