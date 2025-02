Chivas viene de sufrir una dura derrota contra Toluca luego de haber caído con polémica por 2-1. Lo sucedido en el Estadio Nemesio Díez tiene una ola de repercusiones debido a que la Comisión de Arbitraje no se hace responsable de sus errores y desde Televisa denuncian que manipularon los audios del VAR.

“El procedimiento empleado en el uso del software es acertado por los árbitros de VAR, mostrándose una imagen en la transmisión Televisiva que no corresponde al resultado final que arrojó el software de las líneas de fuera de juego”, comunicaron ayer por la noche en X sobre lo sucedido con el gol que le anularon a Alan Pulido.

En otras palabras, la Comisión de Arbitraje acusó a la televisa de haber transmitido una imagen errónea. En Línea de 4 este comunicado fue duramente criticado al marcar que sospechan de los audios que salieron a la luz.

Dura crítica de Televisa por el gol anulado a Alan Pulido. (Foto: IMAGO7)

“Algo que hay que añadir como bien platicamos hace un momento es, ¿el sonido ambiente dónde está?, en esta revisión actual dónde está el sonido ambiente”, cuestionó Fernando Guerrero en el programa de TUND.

En la misma línea fue Marc Crosas al denunciar que habían regrabado los audios del VAR para no admitir su error en el gol de Alan Pulido. “Es mucho más grave porque no están aceptando un error que cometieron tirando una línea roja que se inventaron donde iba, que la pusieron en la cabeza de Alan Pulido en vez de en el pie, y están tratando de darle vuelta y, supuestamente, porque obviamente no lo podemos asegurar, pero todo lo que nos arroja esto es que han regrabado los audios”, apuntó el comentarista de Televisa según lo informado por TUDN.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la derrota contra Toluca por la jornada siete, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Pachuca por la fecha ocho del Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 19:05 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.