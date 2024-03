Carlos Fierro se confesó esta semana con el inolvidable Benjamín Galindo, tras rememorar un episodio doloroso que casi frustra su carrera. El canterano de las Chivas de Guadalajara reveló cómo perdió las ganas de seguir jugando al futbol. Esto, justo después de quedar campeón en el Mundial de la categoría Sub17 celebrado en México en 2011. Un año en que además debutó con el primer equipo rojiblanco. Nada de eso compensó la tristeza que había invadido su alma.

El delantero formado en el Rebaño Sagrado debutó en la Liga MX el 20 de agosto de 2011, en la victoria 2-1 sobre Monterrey. Brilló en la última etapa del ciclo del argentino Matías Almeyda en el redil al coronar el doblete del Clausura 2017. En ese momento, cumplió un objetivo como futbolista y de manera inconsciente, empezó un declive en su carrera. El ariete, en la actualidad, resalta en la Liga de Expansión MX con los Leones Negros de la UdeG (Universidad de Guadalajara), aún con 29 años.

El Wero Fierro se confesó en el podcast El Toque Maestro con Benjamín Galindo, con quien compartió también en San Jose Earthquakes. El delantero una vez empezó su revelación no se detuvo hasta terminar su idea y “tocó el corazón” de los chivahermanos que siguen cada episodio. Rememoró que “ya tenía 17 (años). Era como el 4 de agosto, cuando llegué a Guadalajara y lo veo en el hospital. No me dejan entrar, me digo ¿qué pasó? Me agarra Jorge, me agarra mi mamá, Angélica estaba en ese momento“.

El ariete sinaloense prosiguió: “Oye, pues que te tienes que despedir de tu hermano. Y yo, ¿cómo?, ¿de qué me hablas? y sí, mi hermano fallece al siguiente día, el 5 de agosto (de 2011)”. Gustavo Fierro, también canterano de las Chivas, murió a los 22 años de edad al perder una dura batalla de cinco años contra un cáncer testicular. El Wero reveló: “¿A qué te voy?, con este mensaje a lo mejor toco el corazón de alguien. Yo ya no quería jugar, yo ya me quería retirar“.

Gustavo y Carlos Fierro compartieron en las Fuerzas Básicas del Guadalajara (Archivo)

El desahogo de Carlos Fierro por la muerte de su hermano

El actual delantero de Leones Negros continuó su confesión y refirió que “después de haber quedado campeón del mundo. Después de andar por Primera División con Chivas, se me fue mi ídolo. Ya me quería retirar, no quería saber nada del futbol. Imagínate, un día, un 10-11 de julio sintiéndome acá (arriba) alegre y un 5 de agosto, se me muere mi hermano. Imagínate, de estar así (arriba) en la felicidad a estar en el p*to piso, cabrón“.

Carlos Fierro recordó cómo fue su debut con Chivas

Benjamín Galindo, en otro espacio del podcast, le consultó por su debut. Uno que consumó apenas 15 días después del fallecimiento de su hermano mayor. El 20 de agosto de 2011, el atacante entró de cambio por Omar Arellano (77′). Sólo segundos más tarde, Alberto Medina anota el gol de la victoria 2-1 sobre Rayados de Monterrey en el Estadio Akron.

El Wero señaló que fue: “Un debut soñado. Siempre los nervios, pero cuando entré dije: Era una promesa que yo tenía con mi hermano. Que decía: hermano, se cumplió. Se cumplió nuestro sueño y de aquí para adelante a buscar más objetivos“.

Wero Fierro cumplió su promesa y se liberó

El delantero sinaloense formado en el Guadalajara reveló más tarde, que “yo había hecho una promesa con mi hermano, que en paz descanse, que le iba a traer ese trofeo y que el primer gol se lo iba a dedicar a él“. Concreta su debut goleador con Chivas, el 18 de agosto de 2012, (83′) para sentenciar el triunfo 0-1 en su visita a San Luis en la Jornada 5 del Apertura 2012. Fue la primera victoria rojiblanca del torneo. Recordó: “de hecho, el primer gol era un corazón y se lo festejo“.

Carlos Fierro, tras ese recuerdo, advirtió una promesa cumplida que lo liberó muy temprano de todo. El ariete refirió: “Gracias a Dios, el destino o como le quieras llamar, la vida me puso ahí y mi sueño era ir a la Minerva a festejar. Quedar campeón con Chivas y bueno, será que se gana Copa, se gana Liga (en el Clausura 2017), quedo campeón con Chivas y voy, cumplo mi sueño a la Minerva. Entonces, yo creo que ese ha sido mi top entre todo lo que me ha pasado en la vida, mi mayor felicidad“.

Luego de ese doblete inolvidable, se marchó a Cruz Azul para empezar un trajinar por el extinto Monarcas Morelia. En 2019, llega a San Jose Earthquakes en la MLS (Major League Soccer), para reunirse con Matías Almeyda y Benjamín Galindo. Volvió a la Liga MX en 2022 con FC Juárez y el pasado Apertura 2023 fichó con Leones Negros, para jugar en la Liga de Expansión MX.

Wero Fierro se cuestionó: “¿Mi inspiración? Pues, ahora sí que son mis chiquillos, mi esposa y mi hermano, que siempre está allá arriba, que es por el que hago todo“. En una carrera destinada al éxito, que terminó por liberarlo muy pronto de todas sus promesas y objetivos pendientes.