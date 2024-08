Daniel Quintero Beltrán no está programado para pitar en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2024 de Liga MX.

¿Castigado? Árbitro que perjudicó a Chivas en el juego ante Tigres no pitará en la Jornada 6

Las Chivas de Guadalajara se tuvieron que resignar a un empate por marcador de 1-1 ante Tigres de la UANL durante su visita a la cancha del Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, el fin de semana pasado en el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Esto se debido a que el árbitro central Daniel Quintero Beltrán tuvo una actuación localista en la que perdonó una expulsión a Javier Aquino, quien dio un duro pisotón sobre el tobillo de Nene Beltrán y no conforme, regaló un penal a los felinos tras un forcejeo entre Ozziel Herrera y Erick Gutiérrez.

La Comisión de Árbitros admitió su error públicamente

Para la buena suerte del Rebaño Sagrado, la pena máxima fue fallada por André-Pierre Gignac, gracias a la figura de Tala Rangel, quien le adivinó la dirección del disparo y se quedó con la pelota en un acto de justicia absoluta. Pero tras la controvertida situación del silbante, la Comisión de Árbitros reconoció que la decisión fue equivocada y lo admitió públicamente con el video de los audios del VAR.

“Considerándose esta situación como una disputa leal por un espacio entre ambos jugadores, al momento que ingresan al área, ambos jugadores continúan forcejeando y se produce la caída del jugador atacante, la cual no debería ser considerada como infracción, dados los antecedentes explicados anteriormente, el árbitro de campo decide sancionar penal. A partir de ese momento el VAR revisa con diferentes ángulos y velocidades esta acción encontrando desde su perspectiva, consideraciones técnicas suficientes para ratificar la decisión inicial de los árbitros de campo”, se escucha en la publicación compartida en la red social X.

El árbitro no está programado en las designaciones de la Jornada 6

“Lo anterior se debe considerar como un error, ya que lo que correspondía en esta acción era invitar al árbitro a una revisión de campo mostrándole los diferentes ángulos y velocidades de la jugada, en donde se aprecia que ambos jugadores van en pugna por un espacio y no existe infracción de ninguno de los dos”, confirma la grabación.

De esta forma, tal parece que, aunque no se ha hecho pública la razón, la Comisión decidió congelar este fin de semana al polémico silbante. No sería la primera vez que tras una mala actuación, el organismo determina guardar a los jueces que cometen pifias. Y es que en la página oficial de la Comisión de Árbitros, en las designaciones para la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX, no está Quintero Beltrán en ninguno de los partidos, situación que hace pensar que se debe a sus mencionados errores.