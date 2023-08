Sin duda una cuenta pendiente que tienen los fanáticos de Chivas es ver al menos una vez a Carlos Vela con el jeryse Rojiblanco. A su vez, en las últimas horas, el atacante mecicano habló de lo cerca que esta su retiro y de lo que vendrá en el 2024. ¿Aparece en el horizonte Verde Valle?

La actualidad del delantero mexicano lo pone en un gran momento en Los Angeles FC. Es más, siempre se convierte en un futbolista clave para lograr la victoria o el empate ante un difícil rival.

Por otro lado, previo al debut en la Leagues Cup 2023 frente a FC Juárez, Carlos Vela habló de su futuro y afirmó que sabe que le queda un al menos un año más en el futbol profesional. ¿Chivas? El atacate no dijo nada de un posible regreso al club que lo vio nacer.

Carlos Vela habló de su futuro.

“Voy a jugar otro año por lo menos, seguro, ¿dónde? no lo sé, tengo contrato hasta diciembre, pero después, no tengo contacto con ningún equipo hasta ahora, así que todavía no puedo decir dónde voy a estar, pero, mientras esté aquí, daré lo mejor y haré todo por este club”, comentó el extremo a Fox Sport.

Cabe recordar que desde que regresó a la Major League Soccer, Chivas estuvo muy al pendiente de los movimientos de Carlos Vela. Sin embargo, por el momento el futbolsita siempre estuvo muy lejos de Verde Valle.