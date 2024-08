Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Tigres por la jornada cinco del Apertura 2024. En medio de esto, el entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, Ernesto Arce, dio a conocer la lista de convocados la cual lidera el Guadalajara con cinco futbolistas. ¡No digan que la mejor cantera no es la rojiblanca!

A lo largo de los últimos años se supo claramente que el Guadalajara no paró de invertir en las fuerzas básicas. No solo llegaron jugadores de gran calidad, sino que además no dejan de formarse al más alto nivel en Verde Valle.

En medio de todo esto la Selección Nacional de México dio a conocer la lista de convocados para los dos amistosos que afrontará en Brasil el próximo cinco y ocho de septiembre. La misma cuenta con cinco futbolistas que militan en el Guadalajara.

Eduardo Arce dio a conocer a los 20 jugadores que emprenderán esta aventura en tierras brasileñas. Para esto llevará a Diego Ochoa y Francisco Méndez en defensa, mientras que entre los mediocampistas estarán Brandon Téllez, Fidel Barajas y Ariel Castro.

Cabe destacar que Méndez, Barajas y Castro mantuvieron entrenamientos con el primer equipo en las últimas semanas. Es más, estos dos medios hoy se encuentran concentrados con el resto de Chivas para afrontar el juego contra Tigres. Uno de los grandes ausentes es Yael Padilla, quien viene de brillar con el Tri.

¿Por dónde ver Chivas vs. Tigres?

Como decíamos el juego de este sábado será clave para Chivas ya que se ubica séptimo con cinco puntos. El juego contra Tigres comenzará a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por TV Azteca.