Rafael Márquez Lugo, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, apareció con muy poco optimismo en televisión tras las festividades navideñas. El exgoleador cuestionó por completo el futuro de los rojiblancos en el venidero Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Auguró que los tapatíos van a extrañar al serbio Veljko Paunovic, quien renunció a su cargo a mediados de este mes.

El plantel del Rebaño Sagrado reportó de vuelta a las instalaciones de Verde Valle, el 26 de diciembre tras la Navidad. Los integrantes de la nómina rojiblanca trabajan hasta el sábado en cancha, después de cancelar su partido de preparación con Leones Negros. Esto, para apuntalar la pretemporada de cara al debut en el Clausura 2024, pautado para el 13 de enero. Ahora, bajo el mando del cuerpo técnico del argentino Fernando Gago.

Rafa Márquez Lugo, atacante del Guadalajara hasta su retiro forzado en 2015, apareció en Fox Sports para analizar el 2023 de los tapatíos. El exgoleador rojiblanco de inicio advirtió a todos que “Chivas va a extrañar a Paunovic. Es que yo creo que lo que hizo Paunovic, hay que revisar nada más. Desde la era Almeyda lo mejor que le había pasado al Guadalajara era que llegara Paunovic“.

El inolvidable delantero aludió a la mesa del programa La Última Palabra que “bueno, vamos a los resultados. No ganó nada. Pero, para la condición de plantel, para lo que tiene yo creo que el trabajo de Paunovic en un año fue fantástico. Llevarlos a una final y después, en quinto lugar, perder prácticamente el cuarto lugar al final, hizo lo que daba“.

Veljko Paunovic se despidió de todo Chivas tras la eliminación en el Apertura 2023 (IMAGO7)

Márquez Lugo analizó por qué salió Veljko Paunovic

El exariete del Guadalajara y actual analista experto de Fox Sports advirtió que el serbio Veljko Paunovic: “Al final termina saliendo, porque a mi me da la impresión que se rompió algo en el vestidor, eso está claro. Él notó que ya no iba a dar más. Entonces, tampoco es que como que ahora el culpable es Paunovic de todo. Yo no lo vería de esa manera. Hay un tema ahí en el vestidor, donde el vio que ya no daba. Entonces, por eso se hace a un costado y me parece lo más inteligente“.

La predicción de Chivas que se aventó Rafa Márquez Lugo

Márquez Lugo auguró de cara al Clausura 2024 que “Chivas no da más. Chivas va a extrañar a Pauno. Está alta la vara; le dejaron muy alta la vara a (Fernando) Gago y te lo digo. Checa los resultados, ve y revisa“. Añadió que “yo estoy hablando de la cancha, que es lo que más me interesa. Con los rumores de afuera si quieres haces otro programa, que si se peleó, si rompió el vestidor, si se agarró con uno. Vamos a hablar de sus resultados“.

El exatacante analizó que “para mi (no sigue Veljko Paunovic en su cargo), porque hay un problema claro en el vestidor. Para mi hay un rompimiento, vio que ya no daba, vamos a lo deportivo“. Agregó en su predicción que “para mi, no van a encontrar ahorita a un técnico que le de los mismos resultados como se los estaba garantizando Paunovic. Si Gago lo hace, qué bien, tendría que decirlo aquí: felicidades y a Hierro que es un crack“.

Fernando Gago es el tercer técnico más joven en Chivas

Fernando Gago, con 37 años de edad (nació el 10 de abril de 1986), se convertirá en el tercer técnico más joven en la historia del Guadalajara. Esto, detrás de dos mexicanos que tuvieron un breve periodo en el banquillo rojiblanco. Se trata de Marcelo Michel Leaño, quien asumió el mando en el Clausura 2022 con apenas 35 años (14 de febrero de 1987). Y de Daniel Guzmán, que emergió en el Apertura 2002, con 36 años (31 de diciembre de 1965).