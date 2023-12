Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, se encuentra en plena pretemporada para su debut en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El análisis de un programa de televisión cuestionó la designación del argentino como reemplazo del serbio Veljko Paunovic. Así, se abrió un intenso debate sobre el apoyo que da la institución tapatía a técnicos extranjeros, en detrimento de los mexicanos.

El nuevo Pastor del Rebaño Sagrado fue presentado el 20 de diciembre en el Estadio Akron, después de la intempestiva renuncia de Paunovic. El timonel suramericano afronta un muy breve periodo de preparación de cara al debut en la Liga MX. La prensa nacional analiza a diario los pro y contra que podrá tener la gestión de Gago dentro del vestidor rojiblanco.

El programa Fox Sports Radio, aprovechó las festividades navideñas, para emitir un recuento de la presentación de Fernando Gago con Chivas. Espacio que utilizaron para analizar si el estratega argentino es la mejor opción para el banquillo del Guadalajara, después de Paunovic. La mesa se calentó con un intenso intercambio entre los periodistas Rubén Rodríguez y Fernando Cevallos.

Gago, con 37 años de edad (nació el 10 de abril de 1986), se convertirá a su debut en el tercer técnico más joven en la historia del Rebaño. Esto, detrás de dos mexicanos que tuvieron un muy breve periodo en el banquillo tapatío. Se trata de Marcelo Michel Leaño, quien asumió el mando en el Clausura 2022 con apenas 35 años (14 de febrero de 1987). Y de Daniel Guzmán, que emergió en el Apertura 2002, con 36 años (31 de diciembre de 1965). Así, será el estratega extranjero más joven en dirigir a los rojiblancos.

Fernando Gago se convertirá en el técnico extranjero más joven en dirigir al Guadalajara (Chivas)

¿Es Fernando Gago la mejor opción para Chivas?

La interrogante que se analizó en el espacio del programa que emite Fox Sports fue abordada de inmediato por Fernando Cevallos, especialista en Chivas. El periodista reconoció que Fernando Gago: “se adapta a las necesidades que hoy tiene Chivas. Primero, la disciplina; necesitas un técnico que imponga disciplina. Segundo, sabe trabajar con jóvenes, debutó a 17 jugadores cuando fue técnico de Racing. Es de un estilo ofensivo. Yo le veo muchas similitudes a como trabajaba (Guadalajara) cuando llegó Matías Almeyda. Vamos a ver si después todo lo pone en la práctica“.

Rubén Rodríguez le recordó a la mesa de Fox Sports Radio que “la nacionalidad no te hace campeón. Entonces, todos los equipos van a ir por técnicos argentinos, tampoco son la octava maravilla“. Luego advirtió que una gran diferencia a la similitud que encontraba su compañero y refirió que “Almeyda tenía mejor equipo que Gago, 100 veces mejor equipo“. A lo que Cevallos alertó que “hay que esperar si le refuerzan a Gago el equipo y ¿qué llega para Chivas? Cuando estuvo Almeyda llegó (Rodolfo) Pizarro, por ejemplo; acababa de llegar (Alan) Pulido“.

¿Diferencias en Chivas con técnicos extranjeros que mexicanos?

El análisis del episodio navideño del programa de Fox Sports intensificó el debate al olvidar a Fernando Gago y centrarse en los estrategas foráneos. Rubén Rodríguez aludió que “ahora resulta que un equipo plagado de mexicanos, entiende o juega mejor con un técnico extranjero. Y no tengo nada con los extranjeros, pero me parece (un argumento absurdo)“. El chileno Fabián Estay le recordó que Chivas ha funcionado con: “Almeyda, Paunovic, (John) Van’t Schip; si te vas más atrás. Tuvieron a un técnico con una gran capacidad como (Víctor Manuel) Vucetich y el equipo no funcionaba“.

Rodríguez consultó a la mesa: “¿(Ricardo) Cadena tuvo todo el apoyo que le están dando a Gago y que le dieron a Paunovic?“. Luego, cuestionó que: “me estás diciendo que tal vez el jugador ponga más atención o se empeñe más cuando tiene a un técnico extranjero, que un técnico mexicano“. A lo que Fernando Cevallos replicó que en Chivas, “está más respaldado el técnico extranjero” y luego argumentó que “lo que sí es una realidad, es que los técnicos que han llegado de afuera han funcionado mejor“.

Rubén Rodríguez calentó la mesa al reiterar que “a mi me parece incongruente que un equipo que presume que somos mexicanos hasta las cachas, tenga en su banquillo a técnicos extranjeros. Es una verdadera incongruencia“. Cevallos le advirtió que “pero si te funciona mejor. Las Chivas de Almeyda funcionaron, las de Paunovic funcionaron“. Rodríguez cuestionó que “te funciona mejor, porque al técnico extranjero le das más armas“. A lo que Cevallos respondió que “o porque está menos intoxicado“.

El periodista Rubén Rodríguez consultó a la mesa: “¿Tu crees que Jaime Lozano no pueda hacer un buen trabajo en Chivas?, ¿Benjamín Mora no crees que pueda hacer un buen trabajo en Chivas con armas?, ¿Rafa Puente Jr no puede hacer un buen trabajo?“. El único que respondió con certeza fue Fernando Cevallos, quien le replicó que “no los veo, en Chivas, no“. Luego le recordó si: “¿A Paunovic le dieron muchas armas? El equipo, lo comparas con el de Matías Almeyda y no era lo mismo“. Cabe recordar que la plantilla de Veljko Paunovic sólo incorporó a Víctor Guzmán y Daniel Ríos para el Clausura 2023. Mientras que sumó a Erick Gutiérrez, Óscar Whalley y Ricardo Marín para el Apertura 2023.