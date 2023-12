Cristian Calderón, exjugador de las Chivas de Guadalajara, hizo una promesa el miércoles 27 de diciembre en su emotivo mensaje de despedida. Advirtió en su misiva, que “sin más, me voy contento y sé que en un futuro nos volveremos a encontrar“. Rebaño Pasión te cuenta ¿cuándo se volverá a encontrar el Chicote con los tapatíos?

El exdefensor del Rebaño Sagrado fue pieza clave durante la gestión de Veljko Paunovic en el banquillo, a pesar que lo borró en la Liguilla del Clausura 2023. El lateral izquierdo participó en 15 de los 19 partidos de Chivas en el Apertura 2023. Fue titular en 13 compromisos y entró de cambio en par de ocasiones, para coleccionar 1.187 minutos. La dirección deportiva decidió no renovar su contrato tras una nueva indisciplina y el 26 de diciembre cerró un ciclo de cuatro años en el redil.

El Guadalajara se despidió de forma trágica en los Cuartos de Final del Apertura 2023 al caer 3-0 (3-1) ante Pumas UNAM. Una eliminación digna tras la crisis interna que atravesó la institución en el torneo. A mitad del calendario, Chicote junto con Alexis Vega y Raúl Martínez fueron separados del grupo por un escándalo. Los tres recibieron el perdón de la directiva e incluso, volvieron a la acción. Pero el día después de la Navidad se confirmó la partida del primero de ellos y ahora, es inminente la salida del Gru a Cruz Azul.

Hiram Mier y Cristian Calderón son las únicas bajas confirmadas del primer equipo para el Clausura 2024. Mientras, que Óscar Macías y José Tepa González se marcharon del Club Deportivo Tapatío, en una posible venta al Atlético de San Luis. Mientras que la salida de Jesús Sánchez y de Miguel Jiménez aparecen como las próximas en el panorama de anuncios en Chivas.

El destino de Cristian Calderón en Liga MX

Un reporte del futbol de estufa emitido por el reconocido César Luis Merlo, desde Argentina, alertó del destino del Chicote. El posteo del especialista en el mercado de pases advirtió además su extenso vínculo al referir que “Cristian Calderón es nuevo refuerzo de Necaxa. Firmará por 4 años“. Así, el lateral retorna a Aguascalientes, de donde salió en diciembre de 2019 para llegar a Verde Valle.

El despacho firmado por Merlo para el portal AM señaló que “ya es refuerzo de los Rayos del Necaxa, rumbo al Clausura 2024 de la Liga MX“. Confirmó el reporte que “la negociación entre Necaxa y Calderón llegó a buen puerto y el fichaje está cerrado“. Recordó que “el jugador estaba por terminar su contrato y ahora firmará un contrato de cuatro años con los Rayos. Deberá presentarse en los próximos días para una pretemporada que ya inició“.

Así se despidió Cristian Calderón de Chivas

El Chicote Calderón, tras darse a conocer su salida, usó sus cuentas en las redes sociales para despedirse del Guadalajara. En el emotivo mensaje, agradeció a los entrenadores, compañeros, personal del club y aficionados por su apoyo.

El zaguero expresó que “hoy me despido de una gran afición, de la institución de Chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí. Fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría. Volver a disputar liguillas aún no logrando el objetivo. Me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. ¡¡Gracias Chivas!!“.

Calderón agregó sentirse: “Totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, fisios, cuerpo técnico, directiva y en especial a toda esa gran AFICIÓN que muchos desde el día uno me apoyaron. Sin más, me voy contento, y sé que en un futuro nos volveremos a encontrar“. Esta última frase retumbó en un sector de los chivahermanos que esperaba y deseaba su salida tras los constantes escándalos. ¿Cuándo se volverán a encontrar?

¿Cuándo Cristian Calderón se volverá a encontrar con Chivas?

El lateral izquierdo, para volver al redil, la tiene muy difícil tras las indisciplinas en las que constantemente se vio inmiscuido. Entonces, ¿cuándo cumplirá su promesa de volverse a encontrar con Chivas?

Chicote, como nuevo jugador de Necaxa, se verá las caras muy pronto con sus excompañeros del Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo al calendario del Torneo Clausura 2024, será el martes 20 de febrero, cuando el zaguero volverá a encontrarse con los tapatíos. Pero ahora como rivales.

Será un partido correspondiente a la Jornada 9 que se celebrará en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Tiene pautado el silbatazo inicial en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Y contará con la transmisión de manera exclusiva por la señal de la cadena TUDN para todo el territorio mexicano.