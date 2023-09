Víctor Guzmán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, no ha podido aparecer como la figura que se erigió en el pasado Clausura 2023. Viene de entrar de cambio en el empate 0-0 con Pachuca en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Un reporte confirmó “lo del Pocho Guzmán que tiene incómodos a algunos” dentro del vestidor. ¿Sí hay problemas internos?

La mesa del programa Futbol Picante que transmite ESPN le dedicó un bloque la noche del domingo al Rebaño Sagrado. José Ramón Fernández, conductor del espacio cuestionó a Jorge Pietrasanta sobre la actualidad rojiblanco y se aventó la información de una posible ruptura interna. A pesar que evitó hablar de una crisis deportiva o de resultados en el Guadalajara.

Joserra, cuyo nombre lleva la sala de conferencias del Estadio Akron, inició el bloque y reconoció que “no está en buen momento Chivas, indudablemente. Ayer (sábado) jugó, intentó, pero Pachuca -es más- tiró un penalti que detuvo muy bien el portero del Guadalajara y se salvó el equipo de las Chivas“.

El análisis de Futbol Picante sobre el empate de las Chivas

Pietrasanta, analista de las Chivas, recordó a la mesa de Futbol Picante que “con un problema de centro delantero, lo que hemos detectados de siempre y estamos viendo las estadísticas. Está entre último y penúltimo en todos los departamentos de ofensiva. Solamente con un punto en estas en estas cuatro jornadas después de la fecha 5. Si juega el Guti, el equipo no gana“.

El comunicador añadió a Espn que “se metió en un problema serio al ataque, aunque en el partido este contra Pachuca sí tuvo llegada. El portero joven de los Tuzos estuvo muy bien, la verdad le salvó varias e incluso vino lo del penal, que tuvo Pachuca la oportunidad de ganar el partido y el Wacho (Miguel Jiménez) lo para muy bien. Sí tuvo llegada en este partido, pero en casi todos los departamentos desde la Fecha 5 están en último lugar, le urge el gol al equipo del Guadalajara. Le urge“.

Se confirma la incomodidad en Chivas con Víctor Guzmán

Fernández consultó si la debacle en Chivas: “¿Es un problema futbolístico, de vestidor o de dirección?“. Lo que permitió a Pietrasanta revelar un reporte de sus fuentes. El periodista advirtió a la mesa de Futbol Picante que “me comentan que sí hay un problema adentro. Algún problema hay adentro, que surge sobre todo lo del Pocho Guzmán que tiene incómodos a algunos. Incluido el técnico a él mismo y yo no sé si esto esté afectando a tal grado al Guadalajara de que no encuentre el gol. Porque es muy claro que el partido contra Pachuca sí lo buscó, pero no se le da“.

El comunicador reconoció en Espn que “creo que tampoco hay que alarmarse tanto, porque el Guadalajara está en la posición siete y un sólo punto del lugar cuatro. No está lejos“. Agregó que ahora frente a Mazatlán y Toluca: “A mi me parece que en este par de juegos puede encontrar enderezar el camino el Guadalajara, por eso insisto, no hablemos tanto de la crisis, porque está a un punto de la posición cuatro del torneo. A un punto de meterse de manera directa a la Liguilla, claro que tiene que mejorar“.