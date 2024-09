A lo largo de los diferentes partidos el Guadalajara no paró de dejar dudas a lo largo en el ataque a pesar de que Armando González vive un buen momento, por lo que la afición pide a Teun Wilke en el primer equipo. Por otro lado, Tapatío le dio la peor noticia debido a que lo convocaron para el juego contra Mineros de Zacatecas, mientras que Chivas juega un amistoso contra Colima el sábado por la tarde.

A lo largo de los diferentes partidos los chivahermanos no pararon de pedir a diferentes jugadores que se destacan con los Cabritos. Benjamín Sánchez es el futbolista que hoy es goleador en la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX, pero se pierde la fase regular tras quebrarse su pie.

El otro futbolista que se espera verlo en el primer equipo de Chivas es Teun Wilke que no para de anotar. Sin embargo, la afición recibe la peor noticia posible respecto al atacante porque no entrará en la consideración de Fernando Gago para el amistoso contra Colima del próximo sábado. No hay que olvidarse que Jesús Bernal destacó que el atacante podría tener un lugar en el Clausura 2024.

Teun Wilke convcoado en Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Esto se debe a que mañana por la noche Tapatío enfrenta a Mineros de Zacatecas por la jornada siete de la Liga de Expansión MX. Cabe destacar que en estos momentos los rojiblancos son líderes en la tabla general de posiciones.

Encuesta ¿Crees que Teun Wilke merece estar en el primer equipo de Chivas? ¿Crees que Teun Wilke merece estar en el primer equipo de Chivas? Sí No YA VOTARON 9 PERSONAS

Convocados de Tapatío vs. Mineros de Zacatecas