Chivas de Guadalajara afronta este jueves 16 de noviembre una inédita edición del duelo “fratricida”, cuando se mida a su filial: Club Deportivo Tapatío. Un partido de preparación, para aprovechar el parón de la Fecha FIFA y la inactividad de su reserva tras la temprana eliminación. El entrenador Veljko Paunovic entregó una convocatoria con novedades. Rebaño Pasión te cuenta las modificaciones, ¿a quién llamó y a quién no?

El Rebaño Sagrado completó el miércoles su preparación en Verde Valle y se trasladó este jueves a La Piedad, Michoacan para este duelo. Un amistoso a celebrarse en el Estadio Juan Nepomuceno López, que rendirá homenaje al legendario volante michoacano Ramón Morales. El juego tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El Club Deportivo Guadalajara, viene de perder 1-0 con Pumas, en la Jornada 17 y última de la ronda eliminatoria del Apertura 2023. Así, cedió el cuarto lugar de la clasificación a los felinos y se debió conformar con el quinto puesto. Ahora, se volverá a enfrentar con Universidad Nacional en la Liguilla, pero no tendrá el privilegio de la localía en esta llave.

Los rojiblancos ultiman todos los detalles pendientes para aprovechar este parón de la Fecha FIFA. Durante esta ventana, Selección México enfrenta a Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf, con el talentoso Roberto Alvarado. Una serie que también otorgará un boleto a la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Los convocados de Chivas para el viaje a La Piedad

Veljko Paunovic convocó a 23 jugadores para este partido de exhibición que Chivas sostendrá frente a su filial Tapatío en La Piedad. Un compromiso que servirá para que el plantel rojiblanco pueda mantenerse en ritmo de juego por el parón de la Fecha FIFA. Además, podrá reencontrarse tras varios años con el chiverío de Michoacan, que colmará el Estadio Juan Nepomuceno López.

¿Quiénes son los 23 futbolistas que incluyó el cuerpo técnico de Chivas en su lista para este encuentro? Rebaño Pasión te los presenta, a continuación:

Porteros : Miguel Jiménez, Oscar Whalley.

: Miguel Jiménez, Oscar Whalley. Defensas : Alan Mozo, Jesús Sánchez, Cristian Calderón, Alejandro Mayorga, Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Raúl Martínez.

: Alan Mozo, Jesús Sánchez, Cristian Calderón, Alejandro Mayorga, Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Raúl Martínez. Medios : Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Pavel Pérez, Yael Padilla, Víctor Guzmán.

: Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Pavel Pérez, Yael Padilla, Víctor Guzmán. Atacantes: Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, Ricardo Marín, Alexis Vega, Jesús Brigido, Isaac Brizuela.

¿Cuáles son las novedades de Chivas en esta convocatoria?

El cuerpo técnico del Guadalajara, que lidera Veljko Paunovic, presentó varias novedades en esta convocatoria para el viaje a La Piedad. El estratega prefirió no arriesgar a los recuperados más recientes. Así, que no llamó ni al portero Raúl Rangel, ni al defensor Jesús Orozco Chiquete. Listados en el que no hubo incorporaciones resaltantes o sorpresivas.

Pauno tampoco incluyó al delantero José Juan Macías, ¿por qué? Bueno, el canterano ya jugó un duelo amistoso con el Tapatío y se mantendrá en el equipo rival para este duelo “fratricida“. Así que cumplirá esta etapa de su reinserción a la cancha con el filial rojiblanco.

José Juan Macías formará parte de la convocatoria del Tapatío contra Chivas (IMAGO7)

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será muy probablemente el jueves 30 de noviembre. Los rojiblancos enfrentarían ese día a Pumas UNAM en el Estadio Akron. Duelo correspondiente a los Cuartos de Final de Ida del Torneo Apertura 2023. Un partido que tendría pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Por qué se jugaría el jueves 30 de noviembre? Bueno, debido a que Guadalajara terminó en el quinto escalón, mientras que Pumas al ser cuarto consiguió el privilegio de la localía para la Vuelta. La fecha definitiva es una decisión que elegiría la directiva y el cuerpo técnico de los felinos, que buscará cerrar la llave el domingo 3 de diciembre en Ciudad Universitaria.