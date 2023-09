El futbol es una industria en la que se suscitan diversas situaciones que muchas veces no salen a la luz pública; sin embargo, hay otras ocasiones en las que los escándalos causan revuelo a nivel nacional e incluso mundial, por lo que el comunicador David Medrano recordó el mal momento que vivió a causa de Aarón Galindo y Salvador Carmona, exjugadores de Chivas.

Durante la Copa Confederaciones del 2005, la polémica envolvió al futbol mexicano debido a que dos jugadores arrojaron resultados adversos en los controles antidopaje, noticia que David Medrano se enteró antes que cualquier otro reportero; sin embargo, debido a que colaboraba con la Selección Mexicana prefirió guardar el secreto hasta que alguien más lo diera a conocer.

“Lo que más me ha costado más trabajo es el doping de (Salvador) Carmona y de (Aarón) Galindo. Yo era parte del cuerpo técnico de Selección y era comentarista. El Medrano, parte del cuerpo técnico de Selección sabía el tema, el Medrano periodista no lo sabía, porque no había salido a la luz. Acá ya lo sabíamos, ya nos había llegado el reporte, estábamos trabajando en eso, pero la prensa no sabía nada.

“No (ser el encargado de la primicia), consideraba que no era ético y mis jefes, en ese momento José Ramón Fernández, supieron entender. Cuando truena la bronca, suelto los datos: ‘cabrón, ¿sabías todo?’ Por supuesto, pero no me parecía ético el haberme enterado siendo parte del grupo y yo haberlo llevado externamente”, recordó el comunicador en charla con Sandra de la Vega en su canal de YouTube.

¿Cómo les fue a Carmona y Galindo en Chivas?

Salvador Carmona llegó en el 2004 al Guadalajara como un fichaje bomba junto a Adolfo Bautista; sin embargo, nunca pudo alcanzar el nivel que demostró en Toluca y salió por la puerta de atrás del club; por su parte, Aarón Galindo llegó en el 2009 desde Europa, pero tampoco pudo brillar con el Rebaño y salió poco después.