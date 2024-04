El doble sentido es parte del humor que se encuentra enraizado en la cultura mexicana. Prueba de ello es que no hay quién se resista a lanzar un comentario jocoso para divertirse y generar sonrisas en una charla casual. Y tampoco los futbolistas están exentos de esta práctica, como recién ocurrió con Piojo Alvarado en sus redes sociales.

En la cuenta oficial de Instagram del habilidoso atacante de las Chivas, publicó una divertida frase a través de un video subido a sus historias, que hizo reír a más de uno. En las imágenes se puede observar un museo con obras colgadas en sus muros y una frase aparece sobrepuesta para llamar la atención de los seguidores.

El divertido mensaje de Piojo Alvarado

“¡Buenos días! Si no te ha gustado esta semana, quizá te gusta la que entra!”, fue el picante comentario de Roberto Alvarado compartido en su Instagram este viernes 19 de abril, a un día del importante juego del Rebaño Sagrado ante Gallos Blancos correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga MX.

Recientemente, el futbolista oriundo de Salamanca, Guanajuato, contó una anécdota muy personal. Y es que a pesar de que cayó con el pie derecho desde su primer día en el Guadalajara, situación que se ha hecho evidente tanto dentro como fuera de la cancha, ya que se ha convertido en una pieza clave para cada entrenador que ha estado en el banquillo del Rebaño Sagrado, reconoció que cuando supo del interés del cuadro rojiblanco no se ilusionó tanto, pues se sentía cómodo en la CDMX con Cruz Azul.

¿Qué dijo al llegar a Chivas?

“Al principio la verdad no quería (ir a Chivas) ya tenía cuatro años en la Ciudad de México, me había ido bien. Hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’. Ahí hablé con mi representante y pedí acelerar esto para ir a Chivas. Después hablé con mi esposa y decidí que un cambio me venía bien y llegué a Chivas”, fue parte de lo que comentó en el podcast All Glory Gaming que conduce Miguel Ponce, exjugador de Guadalajara.

Fue así que Alvarado asumió el reto y es hoy uno de los referentes del club tapatío y uno de los personajes más queridos en la Perla de Occidente, donde se siente ya como en casa. Ahora, la meta de Piojo es ayudar al Guadalajara a terminar con su sequía de títulos con el trabajo y esfuerzo que le caracterizan.