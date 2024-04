Karim Benzema marcó una época en el Real Madrid, al ganar cinco Champions League y cuatro títulos de LaLiga. Como delantero centro se convirtió en un ejemplo para muchos futbolistas que buscan trascender, más allá de su naturales funciones de marcar goles, y ser más asociativos como lo era ‘El Gato’.

De esta manera, el delantero de Chivas, Ricardo Marín, confesó que el delantero con el que más se identifica es Benzema, pues lo inspiró para ser un romperredes más inteligente y funcional en el campo, en beneficio de su equipo. En el podcast realizado por el equipo rojiblanco, reconoció que quedó flechado por el francés tan pronto lo vio jugar en su etapa en el Real Madrid, con todo y que es aficionado del Barcelona.

¿Qué dijo Ricardo Marín sobre Karim Benzema?

“Benzema siempre me gustó, aunque no le voy al Madrid. Me gusta que se acercaba a asociarse con el equipo, de repente de aparecía por dentro, a veces por fuera, jalaba marca, no solamente era un gran goleador, también hacía jugar al equipo”, señaló ‘El 4K’ en el primer episodio del podcast.

El actual delantero centro titular del Rebaño Sagrado también dijo ser seguidor de otros delanteros de los que ha aprendido por su incuestionable talento en el área. Y, será por su fisonomía, pero Marín prefiere verse en el espejo del argelino, quien dicho sea de paso, coincidió con su ahora compañero Chicharito Hernández en la Casa Blanca.

Seguidor de Lewy y Haaland

“De identificarme me identifico un poco más con Benzema, pero me encanta Lewandowski también, Haaland sin duda. Son de diferentes cualidades, pero al final es mi posición. Trato aprender un poco de todos y cuando veo los partidos trato de analizar qué movimientos hacen, cómo se botan, cómo buscan el espacio, cómo ganan el primer poste, las maneras de usar el cuerpo porque al principio era algo que me costaba”, señaló.

Finalmente, en una dinámica, ‘El 4K’ eligió las mejores cualidades de sus compañeros para armar al delantero perfecto. Escogió el remate de cabeza de Chicharito Hernández, la creatividad de Nene Beltrán, la zurda de Piojo Alvarado, la derecha de Lalo Torres, la resistencia de Oso González, la fuerza de Pollo Briseño y la velocidad de Cade Cowell.