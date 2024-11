Cuando Fernando Hierro asumió como director deportivo de las Chivas de Guadalajara, muchos se esperaban que el entrenador rojiblanco fuese un compatriota suyo. Albert Celades, quien dirigió a las Selecciones Juveniles de su país y además fue asistente técnico de Hierro en el Mundial de Rusia 2018, supo ser un fuerte candidato para el banquillo del Rebaño.

Finalmente su llegada no se concretó. Nunca quedó claro si Celades rechazó el ofrecimiento, o si bien Chivas nunca lo buscó. En definitiva, quien llegó al Rebaño fue el serbio Veljko Paunovic, un estratega que logró dejar un buen recuerdo en la afición. Y de Celades, en cambio, no había casi registros, pues su última experiencia fue en 2020 con el Valencia, equipo al que representó durante gran parte de su carrera como jugador.

¿Rival del Tri? Albert Celades, candidato para dirigir a Costa Rica

Tanto cuando salió Veljko Paunovic como ahora mismo que el Rebaño busca un reemplazo para Fernando Gago, el nombre de Albert Celades volvió a circular, aunque ya sin tanta fuerza. Lo cierto es que el español podría retornar finalmente a la dirección técnica, pues es uno de los grandes candidatos para tomar las riendas de Costa Rica.

Los Ticos ya no seguirán con el argentino Claudio Vivas como entrenador, por lo que buscan reemplazo y Celades tomó fuerza en las últimas horas. Ya hubo contactos formales con quien fuera candidato para dirigir al Rebaño. Su experiencia como asistente de la Selección Española, además de su trabajo en la Sub-21, lo transforman en una opción interesante para Costa Rica.

Ignacio Ambriz, otra opción para Costa Rica… ¿Y para Chivas?

Ignacio Ambriz también es candidato para Costa Rica (Imago7)

Otro nombre que también estaría en carpeta de Costa Rica, aunque por detrás de Celades, sería el de Nacho Ambriz, mexicano que acaba de salir de Santos Laguna, donde no tuvo una buena campaña. Incluso, el estratega mexicano también sonó para el banquillo de Chivas, aunque el hermetismo de la directiva rojiblanca no permite saber con certezas si el ex Toluca aparece o no entre las posibles opciones.