Fidel Barajas vive una semana inolvidable tras anunciarse su llegada a las Chivas de Guadalajara como tercer refuerzo del mercado de pases. El juvenil atacante aprovechó este miércoles para despedirse de la afición del Real Salt Lake y reportar a los entrenamientos en Verde Valle. Por ello, la joya mexicana-estadounidense no perdió la oportunidad de enviar un emotivo mensaje que cautivó a los chivahermanos.

El canterano de San Jose Earthquakes, de apenas 18 años de edad, entrenó este miércoles bajo el mando del argentino Fernando Gago. El delantero trabajó a la par del grupo principal en la sesión vespertina en Verde Valle, con miras al debut del Torneo Apertura 2024 de Liga MX. Por tanto, pudiera ser incluido en la convocatoria final para el partido del sábado en el marco de la Jornada 1.

Barajas fue anunciado y presentado el martes en Guadalajara tras cumplir las pruebas de rutina y firmar su contrato. El explosivo atacante rojiblanco aprovechó las horas previas de su primer día en Verde Valle para despedirse del club Real Salt Lake. Así, el delantero publicó palabras emotivas en inglés para su antigua afición y en español para los chivahermanos.

La nueva joya de las Chivas acompañó sus imágenes con Real Salt Lake, que incluyó una junto a Lionel Messi, con un guiño a los rojiblancos. El californiano reconoció, que “estoy muy emocionado de empezar con Chivas. Siendo de México, he crecido soñando con jugar para un club tan increíble y prometo trabajar duro todos los días para que los aficionados se sientan orgullosos“.

La despedida de Fidel Barajas a la afición del Real Salt Lake

Fidel Barajas, después del mensaje que cautivó a los chivahermanos, no perdió la ocasión para despedirse del Real Salt Lake. La joya de la MLS (Major League Soccer) reconoció que “a pesar de que mi tiempo en Salt Lake fue corto, me ayudó a convertirme en el jugador que soy hoy y he creado recuerdos que nunca olvidaré. Tengo mucha gente a la que agradecer, pero primero, gracias RSL por tu apoyo, creer en mí y hacerme sentir parte de tu familia desde mi primer día de llegada. Gracias a mis compañeros de equipo y especialmente quiero agradecer a los fans que llenaron el Riot en cada partido en casa. Su apoyo inquebrantable me ayudó a seguir presionando si estábamos ganando o perdiendo. Siempre estaré apoyando a RSL y no puedo esperar a veros a todos pronto“.

¿Quién es Fidel Barajas? La nueva joya de Chivas

Fidel Junior Barajas Juárez (Sacramento, California. 5 de abril de 2006) es un atacante polivalente de prodigioso pie zurdo. Puede desempeñarse como extremo por derecha o izquierda, los puestos que requiere llenar de calidad la alineación tapatía. Inició su carrera en la academia del Sacramento Republic FC. Pasó a la cantera del San Jose Earthquakes y llegó libre al Charleston Battery. El club de Carolina del Sur lo negoció en enero de este año al Real Salt Lake, que lo traspasó al Guadalajara.

Barajas es un habitual dentro de las convocatorias de la Selección Mexicana Sub20, en un ciclo tricolor que comenzó en la categoría Sub17. El atacante brilló en la USL Championship (Segunda división) y en 2024 apenas comenzó a tener actividad con el Real Salt Lake City. En 17 partidos y 556 minutos en la Major League Soccer pudo repartir dos asistencias. En la US Open Cup le anotó un gol al Nuevo México United. Su última participación data del 23 de junio, cuando estuvo 15 minutos como suplente en la derrota 0-1 en casa ante Los Angeles Galaxy.