Las Chivas no pudieron remontar la serie de Concachampions ante América, sin embargo, Chicharito Hernández destacó lo hecho por el equipo rojiblanco en el Estadio Azteca. El Rebaño Sagrado pudo ganar el partido, algo que el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol destacó tras una semana en la que habían recibido ocho goles en tres partidos.

Javier Hernández resaltó la forma en que el equipo quedó eliminado, con la cabeza en alto, pues según él, “hay formas de perder, perdimos ganándole al América en el Azteca”. Pero más allá de este rol motivador que ha adoptado como líder del grupo a su regreso a la institución, desde fuera comienza a ser criticado debido a su falta de gol, pues desde que jugó sus primeros minutos ante Pumas, no ha marcado.

Lo que dijo Cesilio de los Santos sobre Chicharito Hernández

“Adonde me parece el tema de Chicharito es la desesperación y resigna demasiado en la parte física, me parece a mí, y creo que lo están cuidando. No sé si va a tener problemas con el técnico, él es un jugador y el entrenador en realidad es el que decide. A la edad que él tiene, me parece que tiene que sumar y no restar, me parece, igual y me puedo equivocar”, dijo el ex-América, Cesilio de los Santos en FOX Deportes.

Y fue titular CH14 y no marcó

Hernández Balcázar jugó incluso de titular ante León pero ni así ha podido reencontrarse con el gol. Pero al haber estado tantos meses fuera, es entendible que primero debe alcanzar su mejor estado físico para posteriormente pensar en volver a desarrollar su instinto de killer que le caracteriza.

Por lo pronto, más allá de lo que ha dicho Cesilio sobre CH14, el delantero ha dado algunos destellos de ese futbol que alguna vez lo llevó a triunfar en Europa con clubes como Manchester United y Real Madrid.