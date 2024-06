El jugador de Chivas que Claudio Suárez metería con el Tri vs. Ecuador y el otro que descartó

La Selección Mexicana de Futbol se juega esta tarde su pase a la siguiente ronda en la Copa América 2024 cuando se enfrente a su similar de Ecuador. Luego de vencer en su debut a Jamaica y perder ante Venezuela en su segundo partido, su clasificación se encuentra en puntos suspensivos y la presión sobre Jaime Lozano, entrenador del Tri, es cada vez más agobiante con su permanencia en el banquillo verde pendiendo de un hilo.

El contexto es sumamente adverso para un conjunto mexicano que postergó y postergó la atención a los verdaderos problemas que tienen a su futbol sumergido en una profunda crisis y ahora, a dos años de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en su territorio así como en Estados Unidos y Canadá, se deberá dar un golpe de timón rápidamente a la espera de poder presentar un equipo digno en esa competencia global.

Claudio Suárez y sus cambios sugeridos

Por lo pronto, El Jimmy deberá tratar de salvar el barco antes de que termine por hundirse en esta justa continental. Para ello, diversas leyendas y voces autorizadas del balompié nacional han sugerido cambios en su XI inicial. Uno de ellos fue aprobado por el excapitán de Chivas, Claudio Suárez, quien en El Entretiempo de Fox Deportes dio su punto de vista, en el que incluyó a un miembro del Rebaño Sagrado entre los que deberían ser contemplados, pero se olvidó de otro.

“Yo nada más creo que metería a Julián Quiñones atrás de Santi (Giménez), creo que Julián está acostumbrado a jugar en esa posición y metería a Piojo Alvarado a perfil natural por el lado izquierdo y a Antuna lo dejaría. Jugaría con Chávez y Luis Romo en media cancha y los de atrás los mismo, hay que ver cómo está César Montes y si no, estaría Israel Reyes, yo no le movería más”, comentó el exdefensor central, quien inexplicablemente no contempló a Jesús Orozco Chiquete y sí al americanista Reyes.

Lozano, a corregir o marcharse

Se trata pues de la última llamada para Jaime Lozano y sus pupilos, ya que desde los altos mandos de la Femexfut ya vislumbran cambios para corregir el rumbo del Tricolor. Por lo pronto, tienen una última llamada ante Ecuador esta misma tarde.