¡ESCALOFRIANTE! Así fue la dura lesión de Chicharito Hernández en LA Galaxy vs. Real Salt Lake | Video

Javier Hernández sin duda es uno de los jugadores más importante que tiene el balompié mexicano. Sin embargo, el atacante ha generado una gran preocupación en todo México debido a que sufrió una dura lesión ante Real Salt Lake y tuvo que ser retirado en camilla.

En estos momentos, la Selección Mexicana se prepara para llevar adelante el Final Four de la Nations League y la Copa Oro 2023. A su vez, a falta de varios días para que comiencen estas compentencia se puede dar una lesión y el futbolista formado en Chivas puede ser una opción si hay algún un lesionado en el ataque.

Sin embargo, Chicharito Hernández sufrió una durísima lesión cuando Los Angeles Galaxy enfrentaban Real Salt Lake por los Cuartos de Final de la U.S. Open Cup. Tras ir abajo en el marcador, el centro atacante recibió solo el balón y cuando quiso avanzar cayó solo. En el video se puede ver como su pierna izquierda se queda quieta y él cae.

A su vez, la preocupación aumenta ya que el mexicano no solo es sustituido, si no que además fue retirado en camilla. Por el momento, la franquicia de California no emitió ningún tipo de comunicado sobre lo sucedido con Javier Hernández.

¿Cómo finalizó Los Angeles Galaxy vs. Real Salt Lake?

Por otro lado, por los Cuartos de Final de la U.S. Open Cup Los Angeles Galaxy quedaron eliminados ante Real Salt Lake tras caer por 3-2 en el America First Field. Cabe destacar que el Galaxy se fue al descanso perdiendo por 3-0 y estuvo cerca del milagro.