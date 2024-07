Cansado de las dudas que existen sobre su profesionalismo, debido a las constantes indisciplinas que ha cometido a lo largo de su carrera, la Chofis López volvió a estar en el ojo del huracán debido a las declaraciones hechas por el entrenador de Pachuca, Guillermo Almada, quien anunció que el canterano de las Chivas ya no formará parte del equipo.

“No seguirá con nosotros. Por algunos temas particulares ha tomado alguna resolución la institución, que no soy el indicado para darlo, seguramente ya no va estar más con nosotros”, dijo Almada en referencia a Javier Eduardo.

Las declaraciones del estratega uruguayo dejaron entrever alguna indisciplina de la Chofis, quien salió al paso de las críticas y dio su punto de vista. Para ello, el futbolista de 29 años utilizó el canal del periodista Jesús Hernández para descartar que ese fuera el motivo por el que abandonará a los Tuzos.

¿Cómo se defendió el futbolista?

“Quiero aclarar. No me corrieron. Sigo entrenando, me siguen pagando. Estoy entrenando en Pachuca, con un preparador físico del club. Estuvo tres meses de baja por un desgarre de tobillo”, dijo López de acuerdo con el Chuyón.

“Almada me dijo que no me contemplaba. No fue una indisciplina. Siempre me dijo que no me necesitaba. Te doy mi palabra que no hubo fiesta ni nada. El profe es un entrenador que demanda de más”, añadió.

En las últimas horas creció el rumor de que el motivo por el que el vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf decidiera prescindir de sus servicios fue que llegó 11 kilos por encima de su peso.

“Es mentira que tenga unos kilos de más. Llego temprano a los entrenamientos. No subí de peso”, argumentó la Chofis.

Javier López llegó a Pachuca en el 2022, tiempo en el que ha compartido momentos buenos, pero el último tiempo estuvo lejos de tener un protagonismo significativo.

¿Chofis podría volver a Chivas?

El canterano del Rebaño Sagrado cuenta con dos semanas apenas de pretemporada, intentando su puesta a punto.

Una vez que se hizo pública la postura de Pachuca de no contar más con los servicios de la Chofis López, tendrá facilidades por parte de la institución para encontrar un nuevo destino en su carrera.

A Javier todavía le quedan dos años bajo contrato, con un sueldo muy importante. En Guadalajara pasó de 2013 al 2020, pero los problemas de indisciplina provocaron que saliera por la puerta trasera.