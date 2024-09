A lo largo de su historia Chivas tuvo un sin fin de jugadores que marcaron la diferencia en la Selección Mexicana, en el club y que estaban tocados por la varita mágica para brillar en Europa. El que se nos viene rápidamente a la mente es Javier Hernández, quien jugó en Manchester United y Real Madrid, o Marco Fabian, quien logró ser campeón con Eintracht Fráncfort de Alemania.

Hay otro puñado de jugadores que tenían potencial, pero que no terminaron dando el salto al futbol de europeo porque el Rebaño no quiso o desde el otro lado del mundo no se la jugaron por ellos. Uno de ellos fue Gonzalo Pineda, quien le confesó a Rebaño Pasión que estuvo cerca de dar el salto al Viejo Continente, pero hubo dos factores que no le permitieron jugar en Países Bajos.

¿Por qué Gonzálo Pineda no jugó en Europa?

Gonzalo Pineda contó por qué no llegó a Europa. (Foto: IMAGO7)

“La respuesta corta es que creo que no tuve el nivel suficiente para que un club pusiera el dinero sobre la mesa y dijera este viene porque viene. Nunca fui lo suficientemente bueno para forzar esa situación. Claro que hubo ofertas. Capaz no le llenaron los ojos a Chivas y a Pumas, porque hubo en las dos. Sobre todo en mi mejor momento en Selección que era en esos dos contextos. Hubo ofertas en alguna no me dejaron y en otras no eran la mejor oferta para los clubes. Pero hubo algunas que pudieron pasar, pero no lo vieron los clubes”, recordó.

A su vez, señaló que él se movió para poder salir a Europa, pero que Néstor Ortiz fue quien no dio el brazo a torcer. Es más, marcó que Atlante había realizado una oferta similar, pero que para Europa si o si tenía que salir con compra.

“Chivas, sobre todo, tuvo una que me duele porque era de un equipo grande de Holanda y Néstor (Ortiz) me dijo que no. Él pensaba que podían ofrecer compra directa y no préstamo con opción a compra. Él pensaba que tenían el dinero suficiente para comprar y no lo permitió y se cayó la negociación”, comentó con una sonrisa nostálgica, pero triste ya que la sensación que transmite es que estuvo a una firma de jugar en Países Bajos.

Y agregó: “Esa me duele porque fui a hablar con Néstro. ‘Por favor déjame ir quiero el sueño para ir para allá’ y no. Me extrañó mucho porque seis meses atrás estaba dispuesto a prestarme a Atlante. No entendí ese contexto, es parte del futbol y no culpo a nadie. Al final te digo si de algo soy muy conciente es que no tenía yo el nivel para que Ajax diga tres millones por Gonzalo”. Sin dudas una oportunidad única que seguramente a todo los chivahermanos le dejará un sabor agridulce porque Gonzalo Pineda tenía la calidad y los recursos técnicos para probar suerte en Europa.