Camilo Romero, exjugador de las Chivas de Guadalajara, se confesó esta semana en un programa televisivo que conduce Rafael Márquez Lugo. Reveló una triste anécdota que vivió en su carrera como futbolista profesional y en la que resaltó cómo lo ayudó su entonces técnico Ricardo Ferretti. El Chavalón confirmó los problemas que atravesó con el alcohol y que casi lo empujan al retiro definitivo de las canchas.

El zaguero canterano del Rebaño Sagrado apareció en el episodio más reciente del programa Hambre de Gol, que transmite FOX Sports. En el que acompañó a Márquez Lugo a degustar los platillos más autóctonos y exquisitos ligados del Guadalajara. El portentoso exdefensor rojiblanco, con cuatro etapas en el redil, aprovechó la ocasión para confesar un oscuro recuerdo que le atormentó mucho tiempo.

El Camilazo fue consultado sobre la victoria que más recuerda y esa goleada histórica al América de 1996. El defensor respondió: “Ese lo recuerdo mucho“. Pero su confesión la inició al referir que: “Yo digo que tenemos muchos partidos (inolvidables), buenos y malos, te digo. Porque yo también tengo uno muy triste, que le cometo un penal al Ratón (Sergio Zárate), para pasar a la final“.

Romero añadió a FOX Sports que “o sea, empatamos a uno aquí (Guadalajara). Un penal faltando siete minutos. Sí, el momento, las decisiones y quedamos fuera de la final. Empatamos, no perdimos, pero el gol de visitante“. Camilo rememoró así aquella semifinal de la temporada 1994-1995 que pierde con los Rayos (1-1). Rafa Márquez Lugo le replicó “¿ese es uno de los más tristes?“, por lo que advirtió que “yo me quería retirar“.

Camilo Romero ganó después el Torneo Verano 1997 con Ricardo Ferretti (Twitter o X)

La caída de Camilo Romero tras su pecado ante Necaxa

El Chavalón le reveló a Márquez Lugo y FOX Sports, que “fue un show. Eso nadie lo sabe, te lo digo y ahorita lo puedo platicar. Termina el partido, yo voy con mi familia, con mi esposa, tenía un hijo -creo, apenas- tengo tres y desde ahí me salí. Me salí, me salí de la casa. Agarraba dinero y me iba, me iba a tomar, la verdad“.

El exfutbolista de las Chivas añadió que “a fin de cuentas, era un dolor que yo tenía muy profundo y hay una canción que recuerdo mucho, creo que dice: Se me han cansado mis pies; es una canción de banda y la ponía. Yo decía y la asimilaba como que: ya no doy más, se han cansado mis pies. Yo ya no quiero jugar“.

Camilo Romero reconoce la ayuda del Tuca Ferretti

Camilazo, en otro extracto del programa de FOX Sports, reconoció que “y triste, te digo, la verdad: triste, porque me dolió en el alma. O sea, la gente salió triste, ni se diga. Yo, tu sabes que el jugador siente más que la gente, porque lo estas viviendo“. Le confesó a Rafael Márquez Lugo que “me perdí 22 días y el que me encuentra fue el Tuca (Ricardo Ferretti). Me encuentra el Tuca y me dice: Te quiero ver mañana en el entrenamiento. Le dije: no, ya estuvo. Yo tenía 26 años. No, ya estuvo, le digo“.

El inolvidable defensor de las Chivas argumentó en su confesión que recapacitó y le extendió a Ferretti que “en mis palabras para regresar, le dije yo al Tuca: Yo regreso, si me das chance a pedir un perdón en el vestidor, a todos mis compañeros. Sí, te lo juro. Si me perdonan, le doy para adelante. Si no, ya estuvo“.

Romero reconoció que “aparte, me estaba yo refugiando en tomar, para olvidar. Esa es la verdad y fue una mala salida. O sea, mala mía, no es un buen consejo. A fin de cuentas creo que tienes que afrontar la realidad y yo no la estaba afrontando, la estaba evadiendo“. Con esa reflexión, el Chavalón concluyó su confesión con Rafael Márquez Lugo, en el programa Hambre de Gol por FOX Sports.