Rafael Márquez Lugo, exjugador de las Chivas de Guadalajara, se sumó a la ilusión que embarga a la afición rojiblanca con el regreso de Chicharito. El inolvidable goleador de los tapatíos se refirió de forma optimista a la vuelta del hijo pródigo a Verde Valle. Destacó la dupla que podrá formar con José Juan Macías, pero advirtió que “no es la solución, ojo. Es mucha ilusión, de ahí a (ser campeón), pero yo festejo, festejo que llegue“.

El debut del Rebaño Sagrado en el calendario del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX será el sábado 13 de enero. Los tapatíos se enfrentan con Santos Laguna en el Estadio Akron, que estará a reventar en el marco de la Jornada 1 del torneo. En el que se pudiera dar la flamante presentación de Javier Hernández Balcázar como refuerzo rojiblanco. Un duelo que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La mesa del programa Fox Sports Radio dedicó su episodio del martes a que “ilusiona el regreso del Chicharito, pero preocupa que no haya cantera actualmente en Verde Valle“. Gustavo Mendoza, conductor del espacio, se fue directo con el exgoleador del Guadalajara: Rafael Márquez Lugo. El ariete se retiró como rojiblanco en 2015 tras una etapa que lo inmortalizó en la admiración de los chivahermanos.

Mendoza advirtió a “Rafael Márquez Lugo, tu vestiste esa camiseta y en esa posición. Sabes lo que es el amor de la afición de Chivas y eso que tu no eres canterano del Guadalajara“. En cuanto al regreso de Hernández Balcázar, el periodista recordó que “él dijo: me regaló la oportunidad de ir a Europa. Porque Jorge Vergara le regaló esa esa oportunidad cuando vino el (Manchester) United y revalorarse, para por qué no, volver a la Selección (México)“.

Chicharito Hernández pudiera volver al llamado de Selección México (IMAGO7)

¿Qué dijo Rafael Márquez Lugo del regreso a Chivas de Chicharito?

El exdelantero de las Chivas, ahora analista televisivo de Fox Sports, aseguró que “ganamos todos de que venga al futbol mexicano el Chícharo. Yo entiendo que el tema de la rodilla, lo acaban de operar, su edad, no. Pero a ver, es un tipo super profesional. Yo creo que va a regresar bien, fuerte“.

Márquez Lugo alertó a toda la mesa al señalar: “Mira lo que vende. Le puso simplemente la pelotita a Amaury (Vergara), muy inteligentemente, de su lado; vas, hay que hacer un esfuerzo. Y Amaury, lo decíamos desde antes, desde que sabíamos que el Chícharo lo iba a soltar el equipo del Galaxy decíamos: Amaury, sí o sí, con el campeonato del América tiene que ir por él. Sino la afición no se lo va a perdonar, el hecho de ni siquiera intentar, ya después que se consume es otra cosa. Entonces, ya ahorita todo lo puso del otro lado el Chícharo“.

El ariete, que tuvo una pasantía en Chivas entre 2013 y 2015, se ilusionó como otro chivahermano más. Acotó a Fox Sports que “creo que sería fantástico para el futbol mexicano, ganan todos. Gana, por supuesto, el Chícharo, porque es una muy buena oportunidad. Y ganan las Chivas, le hacía falta al Guadalajara un centro delantero, está también (José Juan) Macías, bien. Pese a ello, reaccionó y advirtió que el máximo goleador de Selección México “no es la solución, ojo. Es mucha ilusión de ahí a (ser campeón), pero yo festejo, festejo que llegue“.

El problema que ven en el regreso de Chicharito

Fernando Schwartz, periodista de la cadena Fox Sports, secundó a Márquez Lugo en la mesa. Pero lo hizo para alertar con los problemas que pudiera acarrerar el regreso de Hernández Balcázar a Chivas. El comunicador indicó que “la situación que yo veo complicada, primero: Ya le tiró la pelota a Amaury como bien lo dijo Rafa, inteligentemente. Por si algo se cae; el villano sea Amaury y no el Chicharito, eso lo dejó muy claro“.

Refirió Schwartz que “el otro grave problema, es que Chicharito no estaría hasta la Jornada 5 o 6, no va a estar antes. Por el tiempo de recuperación que lleva del ligamento cruzado y curiosamente, dos hombres que viene de ligamento cruzado, como es (José Juan) Macías y como es el Chícharo son la esperanza goleadora de Chivas ¿y quién va a armar en el mediocampo? Isaác Brizuela se va a también a quirófano entre comillas, porque es una recuperación de isquiotibiales y eso lleva también un prolongado proceso de recuperación. Entonces, pensar que Chícharo debute en la Jornada 5 y va a hacer goles es una utopía, cuando tiene ocho meses sin tocar un balón“.