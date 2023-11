Ex Chivas: Orbelín Pineda se lució con una asistencia que hizo posible el golazo del AEK

La Liga MX cuenta con una importante cantidad de representantes en distintas partes del mundo, siendo Orbelín Pineda uno de los jugadores más destacados. El ex Chivas de Guadalajara es una de las figuras del AEK Atenas y este fin de semana se lució con una asistencia que hizo posible un verdadero golazo.

El Maguito actualmente disputa su segunda temporada con el campeón griego, con el que ha tenido una enorme influencia en el centro del campo. Sin embargo, no todas las noticias han sido positivas para Orbelín Pineda en Europa, pues hay que recordar que viene de momentos duros en España.

Y es que el mediocampista mexicano estuvo en el Celta de Vigo, donde nunca tuvo las oportunidades necesarias para consolidarse en el once inicial. El ex Chivas de Guadalajara fue un suplente habitual en el conjunto gallego y no tuvo más remedio que buscar oportunidades en otro equipo.

Fue entonces cuando llegó al AEK Atenas, donde se consagró campeón tras completar una muy buena temporada a nivel individual. Eso fue decisivo para que el conjunto que dirige Matías Almeyda finalmente decidiera hacer efectiva la opción de compra por el Maguito, que ahora es referente en Grecia.

Orbelín Pineda y una gran asistencia

Fue en el partido de este domingo contra el PAS Giannina, en el que el AEK Atenas se impuso por la mínima. El gol llegó tras una extraordinaria jugada colectiva que tuvo la participación de Orbelín Pineda, quien volvió a ser clave para la conquista de los tres puntos de su equipo.

Luego de una larga secuencia de pases en campo contrario, Orbelín Pineda aprovechó un rebote en el área y asistió de primera a Steven Zuber. El delantero no perdonó en el mano a mano frente al portero y de esta manera convirtió el único gol del partido, correspondiente a la Jornada 12.

Esta es la primera asistencia del ex Chivas de Guadalajara en lo que va del campeonato griego, algo que sin duda le permitirá tener mayor confianza de cara a los próximos retos del equipo. El Maguito también suma dos goles y sigue demostrando el peso ofensivo que tiene, pese a que no es delantero.

Sin embargo, esta campaña no ha comenzado de la mejor manera para Orbelín Pineda, pues no se ha consolidado como indiscutible en el equipo. El mexicano suma 11 compromisos, pero solo en cinco de ellos ha sido titular, a diferencia de los que fue su primer año en el que era un fijo en la alineación.

¿Qué sigue para el AEK Atenas?

Ahora AEK Atenas se prepara para continuar su actividad a mitad de semana, cuando afronten un partido decisivo en la UEFA Europa League. El equipo de Orbelín Pineda se enfrentará al Brighton, equipo que viene maravillando con su rendimiento en la Premier League bajo la conducción de Roberto de Zerbi.

El conjunto griego llega muy necesitado al partido, pues es tercero y está a tres puntos de las Gaviotas. Una derrota sería la eliminación de Orbelín Pineda en la UEFA Europa League, mientras que un empate dejaría al equipo seriamente comprometido. La victoria es lo único que le sirve.