En el futbol existen futbolistas y clubes que no logran generar una conexión especial pese al profesionalismo o entrega de los jugadores, tal y como sucedió con Jesús Molina, quien pese a sus esfuerzos no logró ser un referente del Rebaño al no poder conseguir un título con los rojiblancos.

El mediocampista que actualmente milita en los Pumas tuvo un ciclo complicado en el Guadalajara debido a que tenía un pasado difícil de olvidar por su éxito con el América; sin embargo, logró convertirse en capitán rojiblanco, manifestando constantemente su deseo de trascender con los de la Perla Tapatía.

El Linebacker, como es conocido, arribó al redil de cara al Clausura 2019 procedente de Rayados, adoptando el rol de líder del vestidor tapatío durante los cuatro años en los que defendió la camiseta rojiblanca, saliendo de la institución al término del Apertura 2022.

Jesús Molina sorprendió al subir una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le observa en un restaurante junto a Antonio Briseño, elemento con el que forjó una buena amistad y donde inclusive compartía liderazgo en el chiverío.

La realidad es que no existe intención del mediocampista de regresar al Guadalajara o de la institución de contratarle, sino que solamente se trató de una reunión personal por parte de los dos experimentados jugadores.

