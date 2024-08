Chivas dio a concoer los convocados de su equipo a la Selección Mexicana. En su publicación hay un golpe bajo para aquellos entrenadores que no llamaron a Alan Mozo.

Chivas se prepara para enfrentar a FC Juárez por la jornada seis del Apertura 2024 de la Liga MX. En medio de esto el Guadalajara dejó recado a Jaime Lozano al festejar la convocatoria de Alan Mozo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado no tuvo una gran en la Selección Mexicana. Salvo el Piojo, Pocho Guzmán no era tenido en cuenta a pesar de vivir un gran momento en el equipo rojiblanco.

Por otra parte, uno de los jugadores que no paraba de levantar la mano en cada uno de sus encuentros era Alan Mozo. Sin embargo, se habló mucho que no llegaba al Tri por haber tenido un encontrando con Jaime Lozano por no haberlo llevado a Tokio 2022.

Es por esto que el Guadalajara festejó el llamado de tres de sus jugadores a la Selección Mexicana con un golpe bajo a Jaime Lozano al mencionar al defensa en su publicación. “¡Que herMozo momento!¡A representar a Selección Mexicana con mucho orgullo, #RojiblancosDeSelección!”, expresó el Guadalajara con un tiro contra los últimos seleccionadores que no tomaron en cuenta al defensa.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Apertura 2024?

Como decíamos, Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez por la jornada seis del Apertura 2024. El juego se llevará adelante el próximo sábado a las 17:05 en el Estadio Akron.