Chivas no tiene su mejor momento y Chicharito no puede hacer la diferencia. Debido a esto un exjugador del Rebaño señaló que la afición debe respetarlo.

El regreso de Chicharito Hernández no termina de convencer a la afición debido a que no marca la diferencia que se espera. La afición está molesta, por lo que Gonzalo Pineda le dejó un mensaje a los chivahermanos para marcarle varias verdades. ¿Lo escucharán?

La palabra para describir este momento de Javier Hernández no es fracaso, sino que decepcionante. La realidad marca que llegó con una lesión ligamentaria, pero las pocas jugadas que tuvo en el área por él no terminaron en gol. A esto se le suma que no vio acción en varios juegos de visitante y otra vez vuelve a estar lesionado.

En medio de esto se encuentra la afición de Chivas, la cual está molesta con un equipo que no da resultados. La llegada de Chicharito los ilusionó, pero tras la rápida eliminación en la Leagues Cup otra vez el vínculo entre los jugadores y los fanáticos se terminó.

Zapopan, Jalisco, 2 de febrero de 2022. Gonzalo Pineda director tecnico Atlanta United, durante la ceremonia de recibimiento del Atlanta United a las instalaciones del Club Atlas Colomos donde realizarán su pretemporada previo a la temporada 2022 de la MLS, celebrado en el Salón Presidentes. Foto: Imago7/ Fabian Meza

Quien sabe lo que es vivir con el amor y el enojo de los fanáticos rojiblancos es Gonzalo Pineda. En diálogos con Rebaño Pasión fue muy claro y marcó varias verdades. Lo más importante es que no le va a decir a los chivahermanos cómo ser, pero sí afirmó que hay que disfrutar una leyenda como Javier Hernández.

“Es difícil enseñarle al hincha ser hincha. Uno es aficionado de futbol y uno tiene una forma de sentir el futbol. En mi caso por ejemplo me gusta el futbol romántico de antes que tenía a un Pibe Valderrama y ver al Pibe tocar la pelota, dar un pase de primera era espectacular. En este contexto estarían juzgando al Pibe porque no corre más de cinco kilómetros por partido, que es un flojo y que no se cuida. Estamos en un contexto muy diferente. La calidad no se valora, la jerarquía no se valora. En el caso de Javier, con el cual creo tener una buena amistad, creo que hay que entender el momento de Javier”, comenzó.

Y agregó: “Hay que entender que el mejor momento de su carrera ya pasó, no digo que no pueda regresar. Hoy en día no está en ese momento que tuvo en Chivas, en Selección, en Manchester United, en el Real Madrid y todo lo que ha hecho. Si yo fuera aficionado de Chivas y de Javier iría a disfrutarlo, a valorarlo. Recuerdo que solamente tuve la oportunidad de ver a Hugo Sánchez en vivo y ya estaba en atlante en sus últimas. Mi madre compró un boleto hasta arriba arriba del estadio Azteca porque me dijo ‘no quiero que te pierdas de ver a tu ídolo en un Estadio en vivo’ y seguramente no jugó su mejor partido Hugo Sánchez, no metió gol, pero para mi ver a Hugo Sánchez meter un par de toques con su melena fue el momento de mi vida hasta ese momento de niño”.

A su vez, marcó que son las redes sociales y parte del periodismo el que atenta contra los ídolos. “Hoy en día se valoran otras cosas, ya el romanticismo por el futbol y por el futbolista se están perdiendo. Las redes sociales y algunos medios de comunicación son sumamente severos y no entienden lo duro que es la profesión. Uno tiene la oportunidad de dignificar esta profesión que da tantas alegrías a la gente y a veces se minimiza”, cerró Gonzalo Pineda.