Cuando Jordi Cortizo parece estar más cerca Chivas, luego se aleja. Y así sucesivamente, en un estira y afloja entre el Guadalajara y Rayados de Monterrey. Por lo pronto, el Rebaño Sagrado aún tiene esperanzas para que se convierta en el refuerzo estelar de este verano para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, aunque recién en la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol, tuvo un misterioso gesto hacia el América.

Y es que el mediocampista de La Pandilla llegó junto con el Tri a Los Ángeles, California, procedentes de Houston, Texas, donde enfrentaron a Jamaica en su debut en Copa América 2024. Ahora, será en el SoFi Stadium donde el próximo miércoles 26 de junio se verán las caras con el conjunto de Venezuela.

Jordi Cortizo no pudo negar autógrafo a niño en jersey del América

Pero a su llegada a la ciudad californiana, Cortizo fue captado por el periódico Esto mientras repartía autógrafos, uno de ellos a un menor de edad que le pidió que le firmara su playera azulcrema del América. El todavía futbolista de los Rayados lo miró y no pudo negarle la rúbrica, aunque para su mala suerte fue visto por la multitud, que murmuró sobre su firma en la camiseta del acérrimo rival del equipo que lo pretende fichar, luego de que ya le robaran el fichaje de Chiquito Sánchez.

Recién el entrenador de la escuadra regiomontana, Tano Ortiz, dejó en claro que contempla a Cortizo dentro de su equipo para el próximo semestre; no obstante, aclaró no quiere retener a nadie a la fuerza, por lo que dejó la decisión en la cancha del futbolista sobre lo que decidirá con su futuro.

¿Qué dijo Tano Ortiz sobre Cortizo?

“No soy muy particular en esto, yo no les cierro las puertas a nadie. En el caso de Jordi Cortizo, si bien está considerado dentro del plantel y tiene contrato con la institución. Si hay una posibilidad, yo no le cierro la puerta a nadie, sea Cortizo, sea Canales, sea quien sea. Ellos toman la decisión de dónde quieren jugar y para mí nadie es imprescindible en una institución”, dijo en entrevista con Multimedios.

El Guadalajara se alista para lo que será su presentación en el torneo de este semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que Cortizo ya haya revelado su futuro para entonces.