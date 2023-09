La rivalidad entre Chivas y América es una de las más importantes y fuertes de todo el continente, por lo que suelen suscitarse pocas palabras amables entre jugadores o exjugadores de estas dos instituciones; sin embargo, un histórico de las Águilas y de la Selección de Chile consideró a Adolfo Bautista como uno de los mejores futbolistas con los que jugó.

Reinaldo Navia era un centro delantero letal, lo que le abrió las puertas del conjunto azulcrema; sin embargo, también militó en varios clubes en la Liga Mx por lo que reveló la lista de los mejores jugadores con los que compartió el terreno de juego como Iván Zamorano o Marcelo Salas; sin embargo, puso a dos mexicanos en esa lista y uno de ellos fue el Bofo.

“Siempre lo he dicho y hasta de Chile, cuando me llaman. ¿Cuál es el mejor jugador con el que jugaste? Para mí, Cuauhtémoc Blanco y eso que jugué con Iván Zamorano, Marcelo Salas, el Bofo (Adolfo Bautista), quieras o no era espectacular”, declaró en entrevista con David Medrano.

Durante la década de los dos mil, uno de los ingredientes que aderezó los Clásicos Nacionales era el choque de los dos enganches mexicanos más destacados y eran Adolfo Bautista con el Rebaño y Cuauhtémoc Blanco con las Águilas, por lo que se incrementó la rivalidad entre ambos futbolistas, misma que siempre se quedó dentro del terreno de juego.

