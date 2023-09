Parece ser que a Veljko Paunovic le está comenzando a pasar factura la presión que implica el dirigir al club más grande de México y recientemente se reportó un incidente que se suscitó en un entrenamiento de Chivas, en donde el serbio se volvió loco y modificó toda la planeación para evitar ser espiado.

El entrenador del Guadalajara sabe que está viviendo momentos complicados al frente del conjunto tapatío, por lo que desea mantener en secreto la alineación que ocupará el próximo fin de semana contra Rayados, por lo que al ver gente desconocida en el club decidió modificar la práctica.

“A Paunovc le preocupa que los rivales y los medios, estemos de mitoteros o chismosos sobre cuál puede ser la alineación que presente en el encuentro con Rayados. Hubo algunos invitados de la directiva y algunos aficionados, personajes que no son habituales de Chivas -Verde Valle.

“Iba a hacer futbol, pero en cuanto detectó que había personajes extraños cambió, reorganizó todo lo que tenía previsto y en la práctica decidió meter en la central a Hiram Mier, quien no ha sido convocado para los partidos y lo puso entre titulares para despistar. Otro, cepillado el Cone Brizuela, titular por derecha. Daniel Ríos en el eje de ataque.

“Ya me habían contado que este tipo de prácticas con Paunovic se están volviendo más recurrentes. Si ve en el entrenamiento a gente que no conoce, que son invitados en el club y van a ver un entrenamiento, se paniquea, no sé, algo le sucede y cambia todo lo establecido para evitar que se le pueda filtrar la alineación”, reveló el comunicador José María Garrido en su canal de YouTube.