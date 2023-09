El próximo sábado la Selección Nacional de México vuelve a tener a jugar y será frente a Australia en Estados Unidos. Por otro lado, previo al juego de este fin de semana, Jaime Lozano utilizó el veto de Chicharito Hernández en el Tri para advertir a los jugadores que lleguen a ser convocados.

El seleccionado vuelve a jugar ante su público luego de que haya logrado quedarse con la Copa Oro 2023. Aquel gran certamen del conjunto nacional tuvo la precencia de Roberto Alvarado, quien ingresó en el segundo tiempo en la definición del certamen ante Panamá.

Por otro lado, en estos días Jaime Lozano aprovecha para conocer a los jugadores que llamó y trabajar con ellos. A su vez, previo al juego contra Australia, envía mensaje a sus jugadores en relación a las indiciplinas que puedan darse y usó el veto que tuvo Javier Hernández en el Tri.

“No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento, para que después no salgan con que no sabía o no me dijeron. Si a gente del pasado como Javier Hernández, una indisciplina, que no me incumbe, sufrió las consecuencias que sufrió… porque nuestros actos tienen consecuencias”, expresó el entrenador según lo informado por Fox Sports.

Y agregó: “Es importante (la disciplina) y lo debemos tener claro todos. Mejor que vengan a disfrutar los jugadores, me gusta porque a eso vienen, a disfrutar, y a representar a su país, pero con el compromiso y la mentalidad de hacerlo lo mejor posible”.