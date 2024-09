Javier Aguirre ha dado un giro a las convocatorias en la Selección Mexicana de Futbol desde su llegada para una tercera etapa con el equipo nacional. A la base de jugadores que comúnmente llamaba Jaime Lozano, el nuevo entrenador del Tri ha hecho algunas variantes. Como parte de sus pruebas, El Vasco ahora tendría bajo la manga a un ex-Chivas para futuras listas de convocados rumbo al Mundial de 2026.

Se trata ni más ni menos que de Carlos Vela, quien ha rechazado al conjunto tricolor en incontables ocasiones debido a su inconformidad con los manejos federativos. No obstante, recién en conferencia de prensa, Aguirre Onaindía aseguró que El Bombardero no tiene cerradas las puertas del equipo, así como tampoco Guillermo Ochoa, lo que significaría mayor competencia para Tala Rangel en la portería.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Carlos Vela y Memo Ochoa?

“Tanto a Carlos (Vela) como Memo (Ochoa) los conozco muy bien a los dos. Los he llevado al Mundial, a los dos los conozco bien. Normalmente siempre mantengo charlas con futbolistas que pertenecieron al mismo equipo donde yo estuve, en un plano distendido. La respuesta que daría es que la puerta está abierta para todos. Yo entiendo que la experiencia es un plus y te puede ayudar. Finalmente, no me fijo mucho en las edades de los jugadores, sino en la calidad de los mismos y sobre todo, me fijo mucho en las ganas que tenemos de estar en la Selección”, fueron las palabras del seleccionador.

La Hiena acaba de reincorporarse al LAFC de la MLS, mientras que Paco Memo ahora juega con el AVS SAD de Portugal, donde incluso fue nombrado capitán, por lo que en el contexto de la presentación del juego ante Valencia del próximo 12 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el DT no pudo evitar hablar de esos dos jugadores, que parecían borrados de la Selección, sobre todo Vela Garrido, ya que se ha negado en en el pasado a vestir la casaca verde.

La condición para Carlos Vela

“No puede ser un castigo venir a la Selección Nacional. No puede ser, no, nunca, no lo entiendo así, es un orgullo venir a la Selección Mexicana y por otra parte, que hablen en la cancha. Que ahí me demuestran a mí, a mi cuerpo técnico, que tienen ganas en la cancha y a aún así no puedes traer a todos. Es muy difícil que la lista agrade a todo mundo, siempre sobran o faltan, pero yo sí creo que siendo mexicanos y futbolistas y además que han hecho su carrera en el extranjero, sí que son un orgullo para nosotros estos dos jugadores. Las puertas no las tienen cerradas de momento, nadie”, mencionó y adelantó que llamará a nuevas caras al Tri.

“Sí que va a haber gente nueva que queremos ver cómo se comporta fuera del campo de juego. Dentro, tenemos a todos muy vistos, pero ya en el trato, el día a día, el comportamiento fuera, cómo son ellos, su conducta, me ocupa mucho el 365. En 90 minutos sé que haces, me interesa saber qué haces el resto de la semana, de la concentración; soy muy escrupuloso con la conducta de los jugadores”, sentenció.