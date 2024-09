El último título conseguido por las Chivas de Guadalajara en la Liga MX, ocurrió en el torneo Clausura 2017 de la mano del entrenador argentino Matías Almeyda, quien es recordado con mucho cariño en la institución rojiblanca. El Pelado conformó un plantel plagado de talento en cada una de sus líneas, lo que ayudó a que de esta manera se alcanzaran los objetivos planeados, ya que había una comunión entre la afición, técnico y jugadores.

Fue tal la buena relación entre Almeyda y sus futbolistas que incluso se llevó a algunos cuántos a jugar con él en el San José Earthquakes de la MLS, situación que replicó más tarde en AEK Atenas, donde actualmente, Orbelín Pineda sigue fiel junto al argentino. Sin embargo, uno de los que le tomó la palabra al Pelado para irse a esa aventura a Grecia y ha vuelto al futbol mexicano arrepentido, es Rodolfo Pizarro.

Rodolfo Pizarro aclaró que no tiene problema alguno con Matías Almeyda

El atacante surgido del Pachuca recién firmó con el Mazatlán como refuerzo, luego de un amargo sabor de boca en la SuperLiga de Grecia, campeonato al que consideró que fue un error llegar pues fue relegado al banquillo de suplentes durante la mayor parte de su estadía allá. Aunque dejó en claro que no fue por decisión de Almeyda, con quien aún tiene una buena relación.

“Terminé de la mejor manera con Matías. Sabes que al final también los que mandan son los de arriba y digo, en ese tema Grecia es mucha mafia, por así decirlo. Si aquí (México) el país es corrupto, Grecia le da tres vueltas. Entonces, también creo que mucho tuvo que ver la directiva, que no tenía tampoco confianza”, aseguró Rodo para TV Azteca.

Pizarro ve a la Liga MX superior a la de Grecia

“Diría que ha sido la peor decisión que he tomado, porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta, que es jugar. Si lo tuviera que volver a tomar, no lo hubiera hecho, viendo las cosas que sucedieron. Son situaciones de la vida, te hacen aprender y valorar. Estás en el olvido. Casi nadie ve los partidos, está muy apartado del foco del día a día. Estoy muy contento por esa parte, por buscar otra vez crecer mediáticamente. También estar cerca de mi familia, verlos más tiempo”, continuó.

El jugador de 30 años de edad, quien fuera fichaje estrella del Inter de Miami en sus inicios en la MLS, insistió en que la Liga MX es superior al futbol griego e incluso la calidad de vida en territorio nacional es mejor que en el país helénico.

“Si me pongo a comparar la Liga, creo que es mejor la mexicana, por la infraestructura los estadios, es mejor la mexicana. Te hace valorar igual al país, muchas veces uno piensa que por ir a Europa, todo va a ser espectacular. La ciudad, el país, y cuando te das cuenta lo que es México como país, como economía, todo, creo que estamos muy superior que muchos países europeos, entonces eso igual me hace valorar mi país”, sentenció.