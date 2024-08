La madrugada del 21 de febrero de 2015, la vida de Alberto Sánchez Palomar cambió para siempre. El joven originario de Zamora, Michoacán, era un destacado futbolista del equipo Curtidores de Segunda División y gracias a sus grandes actuaciones pegado a la banda izquierda, sonaba para ser el fichaje de algún equipo de la Liga MX. Pero el destino le tenía preparado un camino muy diferente.

Esa velada salió de un bar en su ciudad natal, cuando una patrulla de la llamada Fuerza Ciudadana siguió misteriosamente el auto en el que se trasladaba junto a su primo rumbo a casa de sus abuelos. Fue entonces que elementos policiales los sometieron y con un rifle R-15 le dispararon a quemarropa justo en la pierna izquierda, esa que tantas alegrías le había dado en la cancha.

Le amputaron la pierna y el sueño de jugar con Chivas se esfumó

Como consecuencia del balazo en la rodilla, los doctores no vieron otra opción que amputarle la pierna. Y así quedó truncado su sueño de debutar en Primera División, mismo que parecía no ser tan lejano, ya que incluso las Chivas de Guadalajara habían mostrado interés en sus servicios, en busca de llevarlo poco a poco para explotar su talento.

“Un promotor estaba interesado en que hiciera pruebas con tres equipos, entre ellos estaban las Chivas”, dijo el exfutbolista a Infobae hace unos años atrás, para luego contar qué fue de su vida después del accidente. “Perdí mi pierna y empecé a nadar por mi amputación, entonces empecé a tomarlo como rehabilitación y me gustó, me gustó el deporte. Yo era futbolista, entonces fue un cambio radical, pero lo tomé como rehabilitación y con base en eso lo tomé como deporte”.

Alberto Sánchez después de perder la pierna.

La inaudita oferta de trabajar para quienes lo marcaron de por vida

Luego de que la justicia lo declarara como víctima de ese delito policial, increíblemente, le ofrecieron como compensación el trabajar para la misma policía, pero rechazó tajantemente esa plaza laboral, al considerar indignante la oferta. Y así, tras la amputación de su extremidad, ahora requiere de una prótesis para poder caminar, misma que en un principio le fue difícil de asimilar.

“La gente que discrimina, que hace menos a otras personas, es realmente ignorante. Que se pongan a pensar, a estudiar qué es una discapacidad. Tengo poco que cambió mi vida a ser discapacitado, no está nada padre discriminar porque todos somos iguales, tenemos los mismos valores, las mismas capacidades. Deberían ponerse un poquito en nuestros zapatos antes de juzgar y criticar”, comentó al citado medio.

Amigo de Luis Ángel Malagón

En redes sociales, Sánchez Palomar presume fotos de su vida después del accidente. Cuenta con más de 3 mil seguidores y en su descripción tiene escrita la palabra “reinserción”. Y entre sus múltiples imágenes donde hace notar su musculatura y decenas de tatuajes, tiene una instantánea con Luis Ángel Malagón, actual portero del América, con quien tiene una buena amistad, al ser ambos de Zamora.

“Eres una persona admirable, hermano, ¡por eso te regalé la foto! #dioscontigosiempre”, es el mensaje con el que Sánchez acompañó la fotografía en la que aparece Malagón con el jersey de la Selección Mexicana de Futbol, publicada el pasado 14 de noviembre de 2022, antes de que el portero hiciera su irrupción con las Águilas y el propio Tri. Y aunque su camino es ahora distinto al de Malagón, Alberto —o Jumex, como le dicen de cariño—, sigue en su lucha por encontrar su lugar en este mundo en el deporte adaptado y el modelaje.

“Quiero ser recordado siendo un atleta profesional y siendo un modelo reconocido. Hay que esforzarse para ello, trabajar mucho, pero me gustaría que me recordaran de las dos formas. Tanto en una o en otra pero que me vean como un ejemplo a seguir“, sentenció.