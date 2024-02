Mateo Chávez, canterano de las Chivas de Guadalajara, parece que ya empezó a escuchar los consejos de los veteranos y bajó las revoluciones. El debutante con el primer equipo tuvo un desempeño notable en la victoria 0-2 sobre el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. El defensor juvenil fue alabado por su rendimiento de parte tanto de la afición como de los estadistas del futbol mexicano.

El canterano del Rebaño Sagrado promovido para este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX dio un sólido partido y sin herir a nadie. La afición tapatía tras el triunfo le reconoció su notable mejoría tras el nerviosismo que mostró en las primeras fechas. Los rojiblancos ganaron, con los goles de Víctor Guzmán (21′ y 70′), ambos de penal. Esto, para el festejo de los chivahermanos que llenaron el inmueble potosino.

La cuenta de Jóvenes Futbolistas MX en la red social X resaltó las estadísticas que dejó el lateral izquierdo en la visita a San Luis. Esto, tras resaltar: “Lo que te jugó Mateo Chávez“. Lo que argumentaron con sus notables cifras del partido: “primero en duelos ganados (11). Segundo en recuperaciones (5). Segundo en entradas completas (3). 3/5 regates completos. 24/32 en pases“, este último para una precisión de 75% en este apartado. “Esta actuación, después del juego ante Toluca, supo levantarse y hoy destacó en la lateral izquierda de las Chivas“, concluyó el post.

El periodista Rodrigo Camacho, reportero de Fox Sports, reconoció en su análisis que fue “otro buen partido de Chivas en general. Nuevamente, de menos a más. Segunda victoria consecutiva y primer partido sin recibir gol“. Destacó de forma individual a “Alan Mozo y Mateo Chávez los que más me han gustado. Grandísima noche de Fernando Beltrán y muy bien Roberto Alvarado“.

Afición se rindió ante el rendimiento de Mateo Chávez

El lateral izquierdo titular e hijo del histórico Paulo César Tilón Chávez, dio otra demostración de su calidad y esta vez, con más aplomo en cancha. Lo que hizo que la afición rojiblanca se volcara a las redes sociales para rendirse ante la gran actuación del juvenil defensor. El periodista Iván López Elizondo reconoció que fue: “El juego más flojo de Chivas e irónicamente el que ganó más ‘cómodo’. Los mejores: Mateo: enorme partido en defensa y ataque. Mozo: volvió al nivel. Guti: la pieza clave del medio campo. Alvarado: Toda progresión pasa por sus pies, inteligencia“.

Chivahermanos reconocidos, como Freddy Tolentino motivaron al canterano: “Caerse es una opción, LEVANTARSE es una OBLIGACIÓN. Partidazo de Mateo Chavez“. Mientras que Carlos Villaseñor refirió: “¿Y del partidazo de Mateo Chávez, a qué hora vamos a hablar? Se sobrepuso a un mal partido vs Toluca, Gago lo respaldó en conferencia de prensa y hoy se mandó un juegazo. Incluso se armó una jugada clara de gol, en la que prefirió asistir“.

Otros seguidores, como Spectrismo afirmaron que: “Para cerrar, hay que mencionar el gran partido que tuvo Mateo Chávez (19) esta noche. Impecable sin balón en coberturas, retrasando al rival y marcando a Vitinho. Con balón tal vez le faltó tomar mejores decisiones, pero ahí va, poco a poco. Respondiendo a la confianza de Gago“. Chivas Universe, por su parte, refirió que: “Hoy, Mateo Chávez tuvo una actuación pegándole a PERFECTA. Neutralizó por completo a un jugador habilidoso como Vitinho ganándole prácticamente TODOS los duelos 1 vs 1 y se supo asociar con sus compañeros mucho mejor a la defensiva. No le doy el 10/10 porque al momento de atacar aún tiene sus carencias, pero atrás no hubo nada que reprocharle. Fácil una actuación 9.5/10“.