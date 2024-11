Chivas no pudo contra Atlético de San Luis y la afición marcó al culpable de la derrota.

La afición eligió al responsable de la derrota de Chivas vs Atlético San Luis: No es Arturo Ortega

Chivas no pudo contra Atlético de San Luis luego caer por 1-0 en la jornada 17 del Apertura 2024 de la Liga MX. Tras el encuentro la afición estalló en las redes sociales para marcar al culpable de la derrota y no es Arturo Ortega, sino que es Pável Pérez.

El Guadalajara necesitaba ganar si aún aspiraba a ser uno de los seis mejores equipos en la Fiesta Grande. Sin embargo, los rojiblancos volvieron a jugar un pésimo partido ya que casi no remató a portería.

La jugada más clara la tuvo Pável Pérez quien reventó el balón a la tribuna, por lo que la afición estalló en las redes sociales contra él. “Si me lees Amaury Vergara Pável Pérez es el peor del equipo el no es jugador de nivel ponlo a cortar el pasto o un pedo así pero futbolista no es”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “¡¡¡Ese pedazo de mierd** llamado Pável Pérez quien verga lo engañó que era futbolista el hijo de su maldita madre imbécil!!! ¡¡¡Bueno para nada!!!”.

Pável Pérez se perdió un gol cantado.

Así reaccionó la afición de Chivas