Chivas de Guadalajara iniciará una nueva ilusión en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. El rival de turno es Cibao FC, equipo de República Dominicana al que el Rebaño Sagrado enfrentó en la edición de 2018 donde, a la postre, terminaría siendo campeón.

En aquella oportunidad, el resultado global fue de 7 a 0 a favor del equipo que comandaba Matías Almeyda. Por aquel antecedente y la diferencia que hay entre el futbol mexicano y el dominicano es que Chivas se presenta como amplio candidato. Sin embargo, todo indica que Óscar García Junyent decidiría jugar con lo mejor que tiene en la plantilla.

Entre los 24 jugadores que viajaron este martes están los habituales titulares. Pese a que el español viene rotando bastante al equipo, están todos los que suelen sumar mayor cantidad de minutos. El periodista César Huerta informó en su canal de Youtube que Chivas iría con lo mejor que tiene.

Con respecto al equipo, todavía no están decididos los 11 titulares, pero conforme a lo que reveló el citado comunicador, la escuadra tapatía no se guardará nada. También cabe destacar que para el partido posterior no estará disponible José Castillo.

Solo 3 días después del partido contra Cibao, y con viaje de por medio, Chivas deberá recibir a Tijuana. El domingo a las 21:05 está programada la cita por la jornada 7 del Clausura 2025. Allí Castillo no podrá ser de la partida, por lo que no sorprendería que sea titular en República Dominicana.

