Chivas no pudo hacer nada ante Américaluego de haber perdido por 3-0 en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. Por otro lado, luego de la derrota, Fernando Gago explicó qué sucedió en el Estadio Akron y si se sabía lo que se estaba jugando en la noche de ayer.

En Zapopan el Guadalajara no hizo nada para poder encontrar el camino para hacerse con la victoria. Poco y nada se podría decir porque una aplanadora para golear como quiso a un equipo sin respuesta.

Ante esto era clave escuchar la conferencia de prensa de Fernando Gago para explicar lo que sucedió en el Estadio Akron. “Creo que el primer tiempo durante los primeros 10 minutos hasta la jugada del penal cedimos demasiado la iniciativa. Después nos empezamos a acomodar, tuvimos más situaciones donde queríamos estar posicionados para tener el partido. Por eso trabajamos todo lo que sean las transiciones para poder atacar al rival”, expresó.

Y agregó: “En el segundo tiempo en el inicio de los primeros 10 minutos el equipo si estuvo, si fue a buscar el partido. Después con la expulsión ya quedaban muchos espacios, tuvimos una mala presión en el segundo gol ahí ya nos complicó el resultado y después la última jugada”.

Fernando Gago habló de la derrota de Chivas ante América. (Foto: imago7)

Por otra parte, el entrenador argentino marcó que lo sucedido en el Estadio Akron no se trató de un tema anímico. “No creo que pase por lo anímico porque los chicos entendían y sentían el partido que jugábamos. Sabíamos lo que nos jugábamos hoy”, expresó.

Gago habló de los puntos a trabajar para la vuelta ante América

Por otra parte, en conferencia de prensa señaló que se debe trabajar el aspecto futbolístico como anímico para ir por la victoria. “Los dos aspectos. No nos olvidemos que esto es futbol es un resultado que es malo y negativo. Trataremos de ir a buscar de a uno los goles, no tratar de ganar los tres partidos. Va a ser un partido distinto no lo que planeamos hoy”, cerró.