La eliminación de Chivas en el Apertura 2024, a manos del Atlas, ha causado mucho malestar entre los aficionados rojiblancos. Incluso una leyenda como Omar Bravo, máximo goleador en la historia del Rebaño, alzó la voz esta vez luego de lo que fue la derrota en el Clásico Tapatío.

Algunas horas después del encuentro, Omar Bravo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pedía una renovación en la plantilla de Chivas. Parecía que el exdelantero acusaba en especial a Antonio Briseño, pues se refirió a la jugada del penal que derivó en el gol de la victoria para los Zorros.

El último mensaje de Omar Bravo

Luego de que sus primeras palabras se viralizaran rápidamente, Omar Bravo publicó al día siguiente otra reflexión: “Qué risa la doble moral… (No le voy al Atlas) Sostengo lo que dije ayer. Penal de Rocha define los transferibles de Chivas. Y no me refiero a uno en especial, a varios”, redobló la apuesta.

Acto seguido, Bravo reafirmó su confianza para con la cantera de Chivas: “Y lean bien porfa. Representa oportunidades, paciencia y apoyo a chicos del Tapatío pase lo que pase. Clarito? Abrazo y buen finde (No olviden que vengo de Tapatío)”, concluyó el máximo goleador rojiblanco.

La publicación inicial de Omar Bravo