Armando González, juvenil jugador de las Chivas de Guadalajara, ha sido factor clave en la mirada del club a las nuevas generaciones. El delantero se ha dado a conocer en sectores de la afición rojiblanca como el Goleador Otaku, por su fascinación con esta particular subcultura japonesa. La cuenta de TikTok de los tapatíos publicó una épica escena de motivación que protagonizaron el jovencito y Chicharito Hernández en el vestidor. ¿De fondo? El último discurso de Erwin Smith en la serie anime Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes.

Hormiga, canterano e hijo homónimo del exatacante del Rebaño Sagrado, forma parte de una generación de relevo en todos los sentidos. Su pasión por las series animadas niponas es compartida con millares de jovencitos de su edad y también algunos mayores. Aunque, el extracto específico que utilizó el departamento de comunicaciones rojiblanco fue épico. Considerado una de las piezas motivacionales de liderazgo más relevantes de estas historias y que ha sido analizada por diversos especialistas.

Aparte de lo profundo del fondo del video publicado por el Guadalajara, la escena visual es un sueño para muchos aficionados tapatíos. Después del triunfo 3-2 sobre Toluca en el Estadio Akron, el martes, Chicharito bajó al vestidor y sostuvo un idílico intercambio con Armando González. La imagen fue revelada por Chivas en este épico clip en su cuenta de TikTok.

Hernández Balcázar, de 35 años de edad, ya trabaja con el primer equipo en Verde Valle, pero solo pudo mirar el encuentro desde un palco. Luego de la primera victoria rojiblanca en este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, bajo al vestidor y dejó varios momentos para el recuerdo. Fue el primero en felicitar a Ricardo Marín tras cumplir con las entrevistas postpartido, pero la charla que le regaló a Hormiga, será inolvidable para el juvenil ariete.

El video de apenas 11 segundos que publicó Chivas en su cuenta oficial de TikTok ya suma más de 600 mil visualizaciones. Titulada: “Motivando a nuestro hombre del jutsu“, Javier Chicharito Hernández aparece como un maestro diciéndole algunas indicaciones a Armando González. Luego, tras la aprobación del alumno, le da tres palmadas en el rostro para animarlo y motivarlo a seguir adelante. Continúa refiriéndole algunos datos, para intentar traspasar así un poco de su sabiduría a su elegido.

El último discurso de Erwin Smith en Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes es una pieza maestra de la cultura del anime japonés. El usuario Putokike advirtió en un doblaje de la escena que “para todos los que pasáis un momento duro en vuestra vida, recordad que somos los vivos los que podemos recordar a los que ya no están“. Smith fue el 13er comandante del Cuerpo de Exploración y desarrolló la “Formación a Larga Distancia para Detección de Enemigos“, una estrategia que benefició mucho a su equipo.

No tiene ningún sentido. Ya tengas sueños y esperanzas… Ya vivas una vida feliz… O ya te haga pedazos una piedra. Todos morimos. Entonces, ¿la vida no tiene sentido? ¿Nacer no tuvo sentido? ¿Nuestros compañeros caídos tampoco? ¿Esos soldados no sirvieron de nada? ¡No es así! ¡Somos nosotros los que le damos sentido! ¡Sólo los vivos podemos pensar en los que fallecieron! ¡Moriremos aquí y le entregaremos nuestro sentido a los vivos! ¡Esa es la única forma de resistirse en este cruel mundo! ¡Avancen, soldados! ¡Griten, soldados! ¡Peleen, soldados!

Erwin Smith

Ataque a los titanes