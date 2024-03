Los representantes de la prensa nacional vieron dificultada su labor en la cobertura de la previa del Clásico de México en Concachampions 2024. El departamento de comunicaciones de las Chivas de Guadalajara ejerció una polémica acción que debió acatar y que fue criticada. Los rojiblancos visitan este miércoles al América en el Estadio Azteca, en el segundo episodio de una trilogía inédita del Clásico Nacional. Una vez más la Concacaf fue cuestionada, por lo que se reportó la multa económica que impondrá.

El Rebaño Sagrado cumplió el martes con el reconocimiento de la cancha del Coloso de Santa Ursula y la respectiva conferencia de prensa. Los rojiblancos se vieron sorprendidos al tener que adelantar su agenda, aunque nadie asumió la responsabilidad de estos cambios. La triple cartelera del Clásico Nacional en un intervalo de 14 días, se completa el sábado 16 de marzo. Un partido en el marco de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Los medios nacionales pudieron ingresar al inmueble capitalino para una conferencia de prensa que estaba programada a las 17:30. Reportaron que “al llegar a la sala del inmueble se nos informó que la conferencia había terminado. Pues fue por zoom (videollamada)”, con solo un medio presente. Refirieron que “tiempo después nos dieron acceso al entrenamiento, que duró solo 10 minutos“. Lo que incrementó la queja de los periodistas al ver dificultada su cobertura. Los reclamos llegaron a las oficinas de la Concacaf.

La multa que impondrá Concacaf al culpable

Un reporte de Fernando Cevallos, periodista de FOX Sports, advirtió que todo esto “le saldría caro. La Concacaf estaría aplicando una multa al América con una cantidad que podría rondar los 10 mil dólares. Por NO haber dado el acceso a tiempo a los medios de comunicación para la Conferencia de prensa prepartido de Chivas en el Estadio Azteca“. Así, se determinaría que fue orden de la institución anfitriona el polémico adelanto de la agenda rojiblanca.

La publicación de Cevallos en la red social X fue replicada por el polémico David Faitelson, estelar comunicador de TUDN. El también periodista le cuestionó el monto de la multa: “¿Caro, 10 mil dólares para el América? Fer, no me vengas con eso… González Iñarritu o Baños los pagan de su bolsa… Je, je, je…“, para advertir que no será problema para los azulcremas.

El próximo rival de Chivas en Liga MX: Día y hora

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado, 16 de marzo. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club América en la cancha del Estadio Akron, nuevamente. Un emotivo duelo del Clásico Nacional correspondiente ahora a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.