Chivas de Guadalajara reanuda este sábado la actividad del calendario del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cumplirán una difícil visita a Tigres UANL en el Volcán, correspondiente a la Jornada 5 de la ronda regular. Por ello, Rebaño Pasión acudió a los insiders predilectos de los chivahermanos: Omar Villarreal, Rodrigo Camacho, Jesús Bernal y Erick López. El cuarteto dio sus predicciones de los próximos 7 partidos de los tapatíos. ¿Clasifican directo o no a la Liguilla?

El reportero rojiblanco de TV Azteca, reconocido en redes sociales por su post de la “Liguilla al Momento“, era el indicado para iniciar este vaticinio. Villa Villa refirió en exclusiva que “por mí, te digo, ganamos todos los partidos”. De su predicción personal reveló que “tengo empate con Tigres. Luego, tres puntos de Juárez, tres más del Clásico Nacional y empatamos con León: Son ocho”. Añadió un pacto con Rayados y triunfo en el Clásico Tapatío, lo que darían “12 de 21 (puntos), no”.

Villarreal Villalbazo advirtió a Rebaño Pasión que “con eso iríamos más del (lugar) cinco que del seis, con 19 puntos“. Esto al sumar a esos 12 que predijo, las siete unidades que coleccionó el Rebaño Sagrado en las primeras cuatro fechas, previas a la Leagues Cup 2024. Presagió que “yo creo que Chivas está para ser cinco o seis de la tabla. Cuando vas cosechando la mitad de los puntos en el futbol mexicano, eso te alcanza para clasificar directo. Tener más del 50% de los puntos en un torneo te acerca a la zona directa”.

El periodista de Azteca Deportes analizó que “mucho dependerá también del estado anímico. Porque, hay dos escenarios: el muy positivo, en el que dices: Fui al Volcán y empaté, vas con Juárez y ganas, vienes a México y no pierdes el Clásico. Pues, ya la cosa cambia. Pero, si pierdes en el volcán, no le ganas a Juárez y pierdes el Clásico con América, ya el panorama es totalmente opuesto. Entonces, el fútbol sí es de momentos“.

Villa Villa es protagonista de varios memes dentro de la afición chivahermana en redes sociales

Erick López marca el rumbo de Fernando Gago en Chivas

El comunicador de Televisa Guadalajara no es tan optimista como Villa Villa, aunque también pronosticó 12 puntos para este periodo. Erick López reconoció que “yo lo veo muy complicado. Me parece que de visita en el Volcán un punto sería oro molido para Chivas. Yo no veo posibilidad que Guadalajara pueda ir a sacar una victoria a Monterrey. Después, viene Juárez, que es accesible, es en casa, ese lo tendría que ganar. Sigue el Clásico Nacional y me parece que jugándose fuera de casa, solo habría una única duda que me queda es cómo llega también América“. Esto, previo a la eliminación de las Águilas en la Leagues Cup 2024 y luego, de la Fecha FIFA de septiembre.

El insider del Guadalajara para TUDN señaló del Clásico de México que “es bravísimo ese juego. Me parece que esos tres, sin irnos un poco más lejos, ya pueden ir marcando un rumbo para Gago. De esos nueve puntos, si por ahí solo sacas tres, me parece que va a ser muy malo. Muy malo en cuanto a lo numérico, pues ya estaríamos hablando de mitad de torneo, prácticamente. Si Gago quiere estar un poco más tranquilo, tendría que ganar obligado a Juárez y hacer un par de empates, por lo menos. Para no salir con heridas de este periodo“.

López refirió que “después vendrán los otros partidos y hasta el Clásico Tapatío. Yo creo que ya en este lapso, puede mejorar un poco la situación. Pueden ser partidos un poquito de menos exigencia, salvo el de Cruz Azul, me parece. El calendario no está tan complicado, una vez que pase Tigres y América. Pero a ver, incluso en cualquier escenario, yo creo que Gago tiene el respaldo. Gago está firme. Es un proyecto que la directiva, entiendo, quiere apostar por él. Entonces, lo veo más allá de lo que pueda suceder en estos partidos, lo veo dándole continuidad al proyecto“.

El pronóstico de los próximos 7 partidos de Chivas

Partido Villa Villa R.Camacho E.López J.Bernal 5 Tigres (V) Empate Empate Empate Pierde 6 Juárez (L) Gana Gana Gana Gana 7 América (V) Gana Pierde Empate Pierde 8 León (L) Empate Gana Gana Gana 9 Cruz Azul (V) Pierde Pierde Pierde Pierde 10 Monterrey (L) Empate Empate Empate Empate 11 Atlas (L) Gana Gana Gana Gana Puntaje (Total) 12 (19) 11 (18) 12 (19) 10 (17)

Rodrigo Camacho aterriza a Chivas para la Liguilla

El excorresponsal de Fox Sports para el Guadalajara siguió la baja en el optimismo. Su análisis inició con emotividad al recordar que “de entrada, si hay un entrenador que sabe que le duele al Guadalajara, podría ser Veljko Paunovic. Más allá de que es un equipo de cierta manera diferente, siento que aún tiene algunas falencias que el propio Pauno puede aprovechar“.

Rodrigo Camacho se mantiene al día con las Chivas a través de su canal en Youtube

Rodrigo Camacho aterrizó a los rojiblancos al considerar que “el Guadalajara está en un segundo escalón en cuanto a planteles. Porque está claro que América, Tigres, Rayados y hasta el propio Cruz Azul pueden estar ahí a la par. Después, viene Guadalajara peleando un poquito más de cerca con Toluca, por ejemplo, en ese siguiente escalón de planteles que sí pueden ser competitivos, pero que no son los mejores de la Liga. Entonces, a mí no me termina de convencer lo que he visto. Igual es problema mío, porque seguramente puse unas expectativas en relación a lo que vimos el semestre pasado, que a mí me gustó. Más allá que en la Liguilla con América -sigo diciendo- que murió de nada, como se dice. A Chivas no le pasaron por encima, pero tampoco tuvo argumentos para pasar más allá“.

El apreciado insider por los chivahermanos advirtió que “con Juárez, creo que no habría mucho problema, incluso con León. Chivas está por encima de León, por ejemplo, por varias cuestiones y si vamos incluso hasta el Clásico Tapatío. Lo de Atlas no me convence como está. O sea, no me convenció lo que vi con Beñat San José y no me ha convencido tampoco después. Igual, por ahí puede dar un salto de calidad el Atlas. Pero, yo creo que el Guadalajara con todo y sus altibajos o como le queramos llamar, sigue siendo más que estos equipos“.

La parte más dura del torneo para Chivas: Jesús Bernal

El corresponsal de ESPN en Guadalajara terminó por pasar al cuestionamiento y lo reflejó en su baja predicción. Bernal analizó que “Chivas desperdició el inicio de torneo. A diferencia del año pasado con Pauno, que te tocaron tres rivales a modo y le ganaste a los tres. No digo que Toluca sea a modo, pero sí había un momento para ganarle. Tijuana te goleó y después cumpliste ganándole a Querétaro y a Mazatlán. Pero, Chivas tendría que haber salido con 10 puntos mínimo de esta fase, para tener ese pequeño colchón“. Así, se enfocó en los siguiente partidos para los tapatíos en el calendario.

Jesús Bernal aseveró que “viene la parte más dura del torneo, porque vas a enfrentar a los cuatro equipos que están mejor armados: Tigres, América, Cruz Azul y Monterrey. No en ese orden, pero los vas a enfrentar y aparte, tienes los clásicos. Sí viene esta fase de finales de agosto, septiembre, principios de octubre, es lo más duro que va a tener Chivas y espero que les pueda ir bien. Porque, el equipo ha demostrado que puede competir, sí tiene con qué competir, pero depende mucho de que Fernando Gago pueda aprovechar o haya aprovechado este parón que tuvo, para trabajar ese tema defensivo“.

Jesús Bernal da información de primera mano desde Verde Valle (ESPN)

El insider de Chivas para el programa Futbol Picante cuestionó: “¿cómo es posible que le hagan goles con tanta facilidad? Porque ni siquiera es que le lleguen mucho a Chivas. Pero, Galaxy pateó dos veces y fueron dos goles. San José pateó dos veces y te hizo un gol. Entonces, ahí hay un tema. No sé si de desconcentración individual, de fundamentos colectivos o de cómo estar posicionados para evitar que haya espacios, no lo sé. Ya eso lo tendrá que definir el cuerpo técnico. Pero, en la medida que corrijan esa parte, creo que van a estar bien. Si no lo logra, imagínate cuando veas al América, a Tigres, a Cruz Azul, a Rayados; cometiendo ese tipo de errores infantiles. Va a ser muy difícil poder ganar partidos”.

Bernal, en cuanto a su proyección del Guadalajara, advirtió que “sí, avanza a Liguilla, por supuesto. No puede Chivas aspirar a menos que eso y no porque sea el más grande o porque así lo dicta su historia, sino porque tiene un plantel para hacerlo. La plantilla de Chivas, según Transfermarkt, anda por ahí del sexto o séptimo lugar y con eso llega a Liguilla. Con base en eso, Chivas tendría que estar ahí. Ha clasificado directo en los últimos tres torneos y el plantel es prácticamente igual, incluso con algunas mejoras. No creo que Chivas pueda darse el lujo de no clasificar. No sé si sea vía repechaje o Play-In. No sé si sea vía directa, pero Chivas lo mínimo a lo que aspira es a poder entrar a la liguilla“.