El libre ejercicio del periodismo no debería tener contratiempos en el futbol profesional. Erick López, insider de las Chivas de Guadalajara para la cadena TUDN, sufrió un bochornoso acto durante el cumplimiento de sus funciones. Esto, a pesar de consentir no preguntar durante la cobertura del retorno del equipo tras el fracaso en la Leagues Cup 2024. El comunicador confesó todo lo ocurrido esa tarde a Rebaño Pasión.

El periodista de Televisa Guadalajara destapó la verdad detrás del silencio de Fernando Gago y todo el Rebaño Sagrado. El desahogo de López en el programa A Nivel Cancha generó intriga en la afición rojiblanca. Por ello, lo consultamos y en exclusiva, recordó todo. Refirió: “ese episodio ocurrió hace un par de de semanas. Jamás me había tocado en los diferentes espacios en los que he participado poder comentarlo abiertamente“.

Erick López reveló que “ese día me tocó a mí vivirlo. Estábamos tres compañeros de diferentes medios de comunicación. Y básicamente, al que se dirigieron fue a mi. Entonces, yo al tener a la seguridad del aeropuerto impidiéndome hacer esa parte de la labor, que sencillamente era grabar a los futbolistas. Fue un momento de darme cuenta que algo no estaba bien. Entonces, por eso, decidí externarlo“.

El reportero de TUDN advirtió que “¿por qué lo hice? Porque, Guadalajara es una institución muy grande. Representa mucho y tiene valores muy importantes. Además, me di cuenta en ese momento, que muchas veces son tomados por personas que tienen un cargo dentro de la institución, evidentemente. Pero, ellos no representan a a la institución. No sé si me doy a entender. Ellos pueden tomar una decisión, pero ella está afectando al nombre de un club de 118 años de historia. Entonces, por eso lo externé, porque ese tipo de medidas no le hacen bien a Chivas“.

Erick López reconoció que era la primera vez que sucedía algo similar con Chivas

El análisis de Erick López de la gestión mediática en Chivas

El insider del Guadalajara para la cadena Televisa, tras el agrio momento que vivió en el aeropuerto tapatío, analizó la gestión mediática. Insistió que “Chivas es una institución, la más importante en cuanto al proyecto deportivo que hay en México, yo así lo creo. Porque es el equipo que juega con mexicanos y que eso lo debería convertir en automático en el proyecto más importante que tiene México para el futbol”. Agregó que “un equipo que sí confía en los mexicanos y que juega sólo con ellos. Entonces, esa es la razón por la que yo externo esto“.

Erick López aseguró a Rebaño Pasión que “quien toma las decisiones muchas veces puede ser cualquier persona dentro del club y no muchas veces están avaladas por las cabezas de la institución. Porque Amaury (Vergara) o el resto de su familia están ocupados en sus negocios y que de pronto pasan estas cosas que nos afectan a nosotros como medios de comunicación. Hay que levantar la mano. Muchos dirán a lo mejor por qué no lo dije antes, pero la realidad es que así lo viví, así lo sentí y así lo externé“.

El corresponsal de TUDN en la Perla de Occidente refirió que “insisto. Sigo creyendo que ese tipo de decisiones deben ser representativas de una institución y me parece que no representan los valores de Chivas. Por consecuencia, son cosas que le hacen mal a esa institución que repito, para mí es un proyecto el más importante en el futbol mexicano”.