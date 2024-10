El entrenador del Guadalajara fue blanco de especulaciones debido a que no salió del club en el mismo vehículo que el resto del equipo.

La verdadera razón por la que Fernando Gago no subió al camión de Chivas: ¿Arreglado con Boca?

La novela de Fernando Gago y Chivas sigue viviendo horas cruciales; sin embargo, se espera que este sábado comiencen a esclarecerse diversas situaciones tras el Clásico Tapatío contra el Atlas, aunque este viernes se incrementaron las sospechas de su salida del redil por no viajar con el resto del plantel.

Diversos reportes revelaron que los jugadores y la mayoría del cuerpo técnico reportaron en Verde Valle antes de comenzar la concentración de cara al choque más importante de la ciudad de Guadalajara, aunque llamó la atención que Pintita no abordó el camión y se marchó en su carro.

Ante tal información, los rumores acerca de que el sudamericano ya se encontraba prácticamente amarrado con Boca Juniors se incrementaron, al menos hasta que diversos comunicadores como Jesús Bernal, César Huerta o José María Garrido, revelaron que es una práctica común en el entrenador argentino y que no es nada nuevo para los partidos en el Estadio Akron.

“Durante la salida del equipo, para treparse al camión e ir al hotel de concentración, llamó mucho la atención que Fernando Gago no se subió al camión. Mucha gente comenzó a especular de que es porque ya se va y efectivamente, se supone que ya se va.

“Ya había pasado otras veces, solo que no estaba este mismo entorno de sospechosismo alrededor de Fernando Gago, pero ya había pasado otras veces que no se sube al camión. Suele hacer esto en algunas ocasiones”, explicó el reportero de As México, César Huerta.

Fernando Gago se mudó recientemente

Debido al interés del entrenador argentino y su familia de extender su estadía en el Guadalajara, el estratega sudamericano habría cambiado de domicilio hace algunas semanas para estar más cerca de las instalaciones de Verde Valle, por lo que se explicaría a dónde se dirigiría antes de reportar con el resto del plantel en el hotel de concentración.