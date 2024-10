Chivas ha estado inmerso en diversas polémicas y controversias a lo largo de los últimos días, en donde uno de los que más indignación ha ocasionado en la opinión pública fue el del petardo que aventó Roberto Alvarado dentro de Verde Valle en donde se encontraban reporteros de diversos medios de comunicación.

La polémica se ha esparcido en diversos espacios informativos, en donde se ha hablado de que el Piojo debería de ser suspendido por la Liga MX, por la directiva del Guadalajara y hasta encarcelado por ese atentado contra la integridad de los periodistas.

Sin embargo, este viernes un reporte del reportero de As México, César Huerta, indica que la directiva rojiblanca no pasó por alto el percance, por lo que sí impondrá una sanción interna a Alvarado, la cual apunta a ser una multa, aunque no vendría acompañada de una sanción deportiva, al menos no por este momento.

“Para beneplácito de mucha gente, no hay una sanción deportiva y quiero hacer énfasis en lo que me dijeron: ‘por ahora’ (…) La sanción va a quedar solamente en un tema económico, aparentemente. De esa sí no se va a salvar el Piojo Alvarado y eso se manejará de forma interna y listo”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Roberto Alvarado apareció en la lista de convocados para encarar el Clásico Tapatío contra el Atlas, por lo que estará elegible para que Fernando Gago disponga de él en el que podría ser el último partido del argentino al frente del Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Guadalajara deberá enfocarse en uno de los duelos más importantes del Apertura 2024 y será cuando reciba al Atlas en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 5 de octubre, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.